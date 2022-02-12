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الجيش العراقي يعزز قدراته بشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة
الجيش العراقي يعزز قدراته بشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة
كشف مصدر أمني عراقي أن بلاده تريد تعزيز قدراتها الدفاعية في المجالين الجوي والبري، حيث تعتزم إبرام صفقات أسلحة جديدة من مصادر مختلفة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T11:14+0000
2022-02-12T11:14+0000
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "هناك خططاً لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".وأشار المصدر إلى أن "الجيش حاليا يستخدم دبابات أبرامز الأمريكية ودبابات "تي 90" الروسية".وفي السياق، نقلت الوكالة العراقية عن موقع "Defense News"، أن "العراق يسعى للحصول على مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات من دون طيار ومدفعية".وأضاف أن "فرنسا عرضت بيع 20 طائرة من دون طيار(مسيرة)، عرضت باكستان أيضاً بيع 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع العراقية لا تزال تدرس العروض.وأشار الموقع إلى أن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة 240 مليون دولار والتي سيتم دفعها بالنفط بدلاً من النقد".ولفت أيضا إلى اقترابها من شراء طائرة (سوبر موشاك) وهي طائرة تدريب.وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي قد أكد لوكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، أن "هناك رغبة جادة من أجل تطوير الأسلحة العراقية وزيادتها لتواكب زيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20210825/أنواع-أسلحة-روسية-فتاكة-يتجه-العراق-للحصول-عليها---1049933655.html
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العراق, العالم العربي, رصد عسكري

الجيش العراقي يعزز قدراته بشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة

11:14 GMT 12.02.2022
© REUTERS / Stringer الجيش العراقي
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Stringer
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كشف مصدر أمني عراقي أن بلاده تريد تعزيز قدراتها الدفاعية في المجالين الجوي والبري، حيث تعتزم إبرام صفقات أسلحة جديدة من مصادر مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، قوله إن "هناك خططاً لزيادة عدد الدبابات وزيادة الفرق والكتائب من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".
وأشار المصدر إلى أن "الجيش حاليا يستخدم دبابات أبرامز الأمريكية ودبابات "تي 90" الروسية".

وأوضح أن "العراق يعتزم إرسال وفد أمني رفيع إلى كل من روسيا وفرنسا وباكستان لشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة".

وفي السياق، نقلت الوكالة العراقية عن موقع "Defense News"، أن "العراق يسعى للحصول على مقاتلات رافال الفرنسية وطائرات من دون طيار ومدفعية".
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وأضاف أن "فرنسا عرضت بيع 20 طائرة من دون طيار(مسيرة)، عرضت باكستان أيضاً بيع 20 طائرة من دون طيار، لكن وزارة الدفاع العراقية لا تزال تدرس العروض.
وأشار الموقع إلى أن "القوات الجوية العراقية تعتزم شراء 14 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال بتكلفة 240 مليون دولار والتي سيتم دفعها بالنفط بدلاً من النقد".
ولفت أيضا إلى اقترابها من شراء طائرة (سوبر موشاك) وهي طائرة تدريب.
وكان قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي قد أكد لوكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، أن "هناك رغبة جادة من أجل تطوير الأسلحة العراقية وزيادتها لتواكب زيادة الفرق والألوية من أجل زيادة قدرات الجيش العراقي".
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