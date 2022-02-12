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النرويج تلغي آخر قيود مكافحة كورونا
النرويج تلغي آخر قيود مكافحة كورونا
أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T17:23+0000
2022-02-12T17:23+0000
فيروس كورونا
النرويج
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء يوناس ياهر ستور خلال مؤتمر صحفي، حسب "فرانس برس".قال رئيس الوزراء إن "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي".وأوضح أن التفاعل الاجتماعي أصبح ممكنا مثلما كان الوضع في السابق عبر المشاركة في نزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها والتوجه للعمل في الحافلات والقطارات والعبارات.وفي مطلع شباط/ فبراير، ألغت النرويج غالبية قيود مكافحة كورونا، مثل العمل عن بعد أو تقليص حجم التجمعات.وجرى اليوم السبت، استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية.ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضا في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص.وشهدت النرويج منذ بدء الوباء تسجيل 986,851 إصابة و1440 وفاة بالفيروس، وتلقى أكثر من 91% من السكان جرعتين من اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/شبيه-كورونا-قتل-الديناصورات-طويلة-العنق-قبل-200-مليون-عام-صور-وفيديو-1058335194.html
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فيروس كورونا, النرويج

النرويج تلغي آخر قيود مكافحة كورونا

17:23 GMT 12.02.2022
© REUTERS / NTB / Terje Bendiksby ممثلو "طالبان" في فندق "سوريا موريا" حيث سيشاركون في محادثات مع ممثلين غربيين حول حقوق الإنسان والمساعدات الطارئة، في أوسلو، النرويج، 23 يناير 2022.
ممثلو طالبان في فندق سوريا موريا حيث سيشاركون في محادثات مع ممثلين غربيين حول حقوق الإنسان والمساعدات الطارئة، في أوسلو، النرويج، 23 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / NTB / Terje Bendiksby
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أعلنت النرويج، اليوم السبت، تخليها عن آخر قيود مكافحة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المزدحمة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء يوناس ياهر ستور خلال مؤتمر صحفي، حسب "فرانس برس".
المدير العام كازيوا كانيمارو لشركة يابانية أون-آرت (On-Art) يقوم بعرض ديناصور آلي TRX03 في طوكيو، اليابان 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
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قال رئيس الوزراء إن "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي".
وأوضح أن التفاعل الاجتماعي أصبح ممكنا مثلما كان الوضع في السابق عبر المشاركة في نزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها والتوجه للعمل في الحافلات والقطارات والعبارات.
وفي مطلع شباط/ فبراير، ألغت النرويج غالبية قيود مكافحة كورونا، مثل العمل عن بعد أو تقليص حجم التجمعات.
وجرى اليوم السبت، استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية.
ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضا في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص.
وشهدت النرويج منذ بدء الوباء تسجيل 986,851 إصابة و1440 وفاة بالفيروس، وتلقى أكثر من 91% من السكان جرعتين من اللقاح.
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