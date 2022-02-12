عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/بلينكن-يؤكد-خلال-اتصال-هاتفي-مع-لافروف-أن-الحل-الدبلوماسي-للأزمة-الأوكرانية-لا-يزال-متاحا-1058455913.html
بلينكن يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا
بلينكن يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا وطلب من... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T13:25+0000
2022-02-12T13:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478507_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_fc4b2e137c1f526f867c9aad3ea24d40.jpg
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فقد "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عبر الهاتف لمناقشة المخاوف الحادة من أن روسيا قد تفكر في شن عدوان عسكري ضد أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".وقال بلينكن، بحسب البيان "الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحًا، لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية"، مشددا أنه "إذا اتبعت موسكو طريق العدوان واجتاحت أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى رد حازم وواسع النطاق وموحد".وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل". وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها. وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة. وفي الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/لافروف-الحملة-الدعائية-حول-العدوان-الروسي-ضد-أوكرانيا-استفزازية-1058453183.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478507_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_51cb8cc47713e040fdfbdc9c05ce60b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سيرغي لافروف

بلينكن يؤكد خلال اتصال هاتفي مع لافروف أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا

13:25 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 13:55 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا وطلب من موسكو تخفيف التصعيد.
وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فقد "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم عبر الهاتف لمناقشة المخاوف الحادة من أن روسيا قد تفكر في شن عدوان عسكري ضد أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".
وقال بلينكن، بحسب البيان "الطريق الدبلوماسي لحل الأزمة لا يزال مفتوحًا، لكنه سيتطلب من موسكو تخفيف التصعيد والانخراط في مناقشات بحسن نية"، مشددا أنه "إذا اتبعت موسكو طريق العدوان واجتاحت أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى رد حازم وواسع النطاق وموحد".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
12:31 GMT
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجوده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. وكانت الخارجية الروسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده سخيفة وخطيرة.
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص. وعلى حد قوله، فهي لا تهدد أحداً ولا تقلق أحداً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيالشوط الثاني... الأهلي المصري والهلال السعودي (3-0) في كأس العالم للأندية12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала