https://arabic.sputniknews.com/20220212/لافروف-الحملة-الدعائية-حول-العدوان-الروسي-ضد-أوكرانيا-استفزازية-1058453183.html
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
شدد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن هدف الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T12:31+0000
2022-02-12T12:31+0000
2022-02-12T12:35+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وقالت الخارجية في بيان "شدد الوزير (لافروف) على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول "العدوان الروسي" على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، مشجعة السلطات في كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والمحاولات المؤذية لحل "مشكلة دونباس" بالقوة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازية
12:31 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 12:35 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
شدد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن هدف الحملة الدعائية حول "العدوان الروسي" ضد أوكرانيا استفزازي.
وقالت الخارجية في بيان "شدد الوزير (لافروف) على أن الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول "العدوان الروسي" على أوكرانيا لها أهداف استفزازية، مشجعة السلطات في كييف على تخريب اتفاقيات مينسك والمحاولات المؤذية لحل "مشكلة دونباس" بالقوة".