https://arabic.sputniknews.com/20220212/تركيا-تعلن-تعليق-الملاحة-عبر-مضيق-البوسفور-1058465524.html
تركيا تعلن تعليق الملاحة عبر مضيق البوسفور
تركيا تعلن تعليق الملاحة عبر مضيق البوسفور
أعلنت تركيا، مساء اليوم السبت، تعليق الملاحة عبر مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة تحمل علم ليبيريا يبلغ طولها نحو 300 متر. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:48+0000
2022-02-12T16:48+0000
2022-02-12T16:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك وفق بيان صادر عن مديرية أمن السواحل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وتقرر تعليق عبور السفن في مضيق البوسفور بين بحري مرمرة والأسود، بسبب تعطل سفينة الشحن "CHENG MAY"، التي يبلغ طولها 295 مترا.وتحمل السفينة على متنها نحو 170 ألف طن من الفحم، وحدث عطل في محركها أثناء عبور مضيق البوسفور (إسطنبول).وأبحرت السفينة التي تحمل علم ليبيريا من كولومبيا باتجاه ميناء "زونغولداق" التركي المطل على البحر الأسود شمالي البلاد.وجرى تعليق مرور السفن الأخرى في المضيق، مع وصول 3 قاطرات بحرية وزورق إلى مكان تعطل السفينة "CHENG MAY".وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، علقت تركيا حركة الملاحة في المضيق عدة مرات على خلفية تعطل سفن، وسوء الأحوال الجوية.وتعتبر حركة السفن في مضيق البوسفور الذي يفصل بين إسطنبول الأوروبية وإسطنبول الآسيوية، واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، ففي العام الماضي مرت خلال المضيق أكثر من 38 ألف سفينة.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/تركيا-تعلن-تعليق-حركة-السفن-في-مضيق-البوسفور-1054409523.html
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أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تعليق الملاحة عبر مضيق البوسفور
16:48 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:50 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت تركيا، مساء اليوم السبت، تعليق الملاحة عبر مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة تحمل علم ليبيريا يبلغ طولها نحو 300 متر.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن مديرية أمن السواحل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، نقلته وكالة الأناضول
الرسمية.
وتقرر تعليق عبور السفن في مضيق البوسفور بين بحري مرمرة والأسود، بسبب تعطل سفينة الشحن "CHENG MAY"، التي يبلغ طولها 295 مترا.
وتحمل السفينة على متنها نحو 170 ألف طن من الفحم، وحدث عطل في محركها أثناء عبور مضيق البوسفور (إسطنبول).
وأبحرت السفينة التي تحمل علم ليبيريا من كولومبيا باتجاه ميناء "زونغولداق" التركي المطل على البحر الأسود شمالي البلاد.
وجرى تعليق مرور السفن الأخرى في المضيق، مع وصول 3 قاطرات بحرية وزورق إلى مكان تعطل السفينة "CHENG MAY".
21 ديسمبر 2021, 13:08 GMT
وخلال الأسابيع الأخيرة الماضية، علقت تركيا حركة الملاحة في المضيق
عدة مرات على خلفية تعطل سفن، وسوء الأحوال الجوية.
وتعتبر حركة السفن في مضيق البوسفور الذي يفصل بين إسطنبول الأوروبية وإسطنبول الآسيوية، واحدة من أهم نقاط الملاحة البحرية في العالم، ففي العام الماضي مرت خلال المضيق أكثر من 38 ألف سفينة.