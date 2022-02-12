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https://arabic.sputniknews.com/20220212/مباراة-جنونية-في-الدوري-البرتغالي-طرد-5-لاعبين-1058446469.html
مباراة "جنونية" في الدوري البرتغالي... طرد 5 لاعبين
مباراة "جنونية" في الدوري البرتغالي... طرد 5 لاعبين
عرفت مباراة بين فريق بورتو وضيفه نادي سبورتينغ لشبونة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري البرتغالي، أحداثا جنونية بعد خروج المباراة عن نطاقها الرياضي. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T09:46+0000
2022-02-12T09:46+0000
رياضة
الدوري البرتغالي
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وطرد الحكم في البداية اللاعب الأوروغواياني سيباستيان كواتس مدافع السبورتينغ في الدقيقة الـ 49، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. ثم طرد 4 لاعبين آخرين دفعة واحدة في الوقت بدل الضّائع (90+9): وهم متوسّطَي ميدان سبورتينغ جواو بالينيا وبرونو تاباتا، بالإضافة إلى وبيبي مدافع بورتو برفقة زميله حارس المرمى الأرجنتيني أغستين مارتشيسين.ولم تتوتّر الأعصاب بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط، ذلك أن اللقطات غير الرياضية امتدّت إلى هوامش الملعب، حيث أظهرت صور أشرطة فيديو متداولة تورّط ملتقطي الكرات بِدورهم في أعمال شغب.وانتهت هذه المباراة “الملتهبة” بنتيجة التعادل هدفَين لكل فريق، ليحافظ بذلك بورتو على الريادة برصيد 60 نقطة. فيما يحتل نادي سبورتينغ لشبونة المرتبة الثانية، بِرصيد 54 نقطة قبل 12 جولة عن نهاية البطولة.
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رياضة, الدوري البرتغالي

مباراة "جنونية" في الدوري البرتغالي... طرد 5 لاعبين

09:46 GMT 12.02.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTEللمرة 29 في تاريخه بورتو يحرز لقب الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنغ
للمرة 29 في تاريخه بورتو يحرز لقب الدوري البرتغالي بعد فوزه على سبورتنغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
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عرفت مباراة بين فريق بورتو وضيفه نادي سبورتينغ لشبونة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري البرتغالي، أحداثا جنونية بعد خروج المباراة عن نطاقها الرياضي.
وطرد الحكم في البداية اللاعب الأوروغواياني سيباستيان كواتس مدافع السبورتينغ في الدقيقة الـ 49، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. ثم طرد 4 لاعبين آخرين دفعة واحدة في الوقت بدل الضّائع (90+9): وهم متوسّطَي ميدان سبورتينغ جواو بالينيا وبرونو تاباتا، بالإضافة إلى وبيبي مدافع بورتو برفقة زميله حارس المرمى الأرجنتيني أغستين مارتشيسين.
ولم تتوتّر الأعصاب بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط، ذلك أن اللقطات غير الرياضية امتدّت إلى هوامش الملعب، حيث أظهرت صور أشرطة فيديو متداولة تورّط ملتقطي الكرات بِدورهم في أعمال شغب.
وانتهت هذه المباراة “الملتهبة” بنتيجة التعادل هدفَين لكل فريق، ليحافظ بذلك بورتو على الريادة برصيد 60 نقطة. فيما يحتل نادي سبورتينغ لشبونة المرتبة الثانية، بِرصيد 54 نقطة قبل 12 جولة عن نهاية البطولة.
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