مباراة "جنونية" في الدوري البرتغالي... طرد 5 لاعبين
عرفت مباراة بين فريق بورتو وضيفه نادي سبورتينغ لشبونة، ضمن الجولة الـ 22 من الدوري البرتغالي، أحداثا جنونية بعد خروج المباراة عن نطاقها الرياضي.
وطرد الحكم في البداية اللاعب الأوروغواياني سيباستيان كواتس مدافع السبورتينغ في الدقيقة الـ 49، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. ثم طرد 4 لاعبين آخرين دفعة واحدة في الوقت بدل الضّائع (90+9): وهم متوسّطَي ميدان سبورتينغ جواو بالينيا وبرونو تاباتا، بالإضافة إلى وبيبي مدافع بورتو برفقة زميله حارس المرمى الأرجنتيني أغستين مارتشيسين.
Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting 🤯😳— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022
Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.
The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! 🔵👏 pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh
ولم تتوتّر الأعصاب بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط، ذلك أن اللقطات غير الرياضية امتدّت إلى هوامش الملعب، حيث أظهرت صور أشرطة فيديو متداولة تورّط ملتقطي الكرات بِدورهم في أعمال شغب.
Bem vindo ao Porto!!!— Lions Den (@LionsDen1906) February 11, 2022
Será que o Estádio vai ser interditado?
Ou não passa nada!!!#DiaDeSporting #SportingCP #OndeVaiUmVaoTodos #LigaNacional pic.twitter.com/0rXA6uLmZY
وانتهت هذه المباراة “الملتهبة” بنتيجة التعادل هدفَين لكل فريق، ليحافظ بذلك بورتو على الريادة برصيد 60 نقطة. فيما يحتل نادي سبورتينغ لشبونة المرتبة الثانية، بِرصيد 54 نقطة قبل 12 جولة عن نهاية البطولة.