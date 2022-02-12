https://arabic.sputniknews.com/20220212/مشعل-دعم-إيران-لحماس-ليس-مشروطا-1058470829.html

مشعل: دعم إيران لحماس ليس مشروطا

مشعل: دعم إيران لحماس ليس مشروطا

قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت،، إن العلاقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، وهي مبنية على فلسفة "حماس" بأنها حركة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T19:32+0000

2022-02-12T19:32+0000

2022-02-12T19:36+0000

العالم العربي

حركة حماس

السلطة الفلسطينية

خالد مشعل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102379/22/1023792282_0:128:3500:2097_1920x0_80_0_0_51f8e421862b0eb5bbdc9d85159b355b.jpg

ونقل الموقع الإلكتروني "قدس برس"، مساء اليوم السبت، عن مشعل قوله، إن الدعم الذي تتلقاه حركة حماس من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروج حماس من سوريا بقرار من قيادة الحركة نفسها.ودعا خالد مشعل إلى "تصعيد المقاومة في مختلف الساحات أو الجبهات، وأن لا يكون المرتكز في غزة فقط، بل الضفة والداخل وأي نقطة تماس مع الاحتلال الإسرائيلي".وأفاد الموقع الإلكتروني بأن تصريحات مشعل جاءت في حوار مفتوح عبر "تويتر"، مساء اليوم السبت، والتي شدد خلالها على أن "وجود سلطة فلسطينية بسبب اتفاق أوسلو، أمر واقع، يجب أن لا يصرفنا عن أصل المرجعية، وهي منظمة التحرير التي تشمل الداخل والخارج.. لكن هناك عقدة اليوم لا بد من فكها".وكشف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، عن سعي الحركة لتوحيد المؤسسات الفسطينية القيادية، بدءا من جبهة فلسطينية واحدة وصولا للجميع، مضيفا "لا نريد أن نقصي أحدا، ولكن لا نريد أن يحتكر أحد القيادة"، مطالبا بإعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد، فضلا عن استعادة دور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.وشدد خالد مشعل على أن القدس عنوان محوري في برنامج حركة حماس، وكذلك حق العودة، مع تمسك الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني بالعودة، كالجيل القديم بل يزيد، ثم المقاومة والأسرى وضرورة الإفراج عنهم، بالإضافة إلى كسر الحصار عن غزة.وأكد رئيس حركة حماس في الخارج، أن "شعبنا الفلسطيني لن يزهد عن أمته، حتى لو انشغلوا عنهم، أو نجح الاحتلال في التطبيع مع بعضهم"، موضحا أن "بدء تراجع الساحة الدولية الداعمة لإسرائيل ليس خيارا أو طوعيا، بل بفعل صمود الشعب الفلسطيني، وانكشاف الاحتلال وجريمته، وهذا التراخي بدأ، من بعض الشخصيات والجمعيات والأحزاب اليسارية، وصولا للبرلمانات الأوروبية والأفريقية وغيرها".

https://arabic.sputniknews.com/20220104/حماس-تعلن-إصابة-خالد-مشعل-بكورونا-1054916586.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, حركة حماس, السلطة الفلسطينية, خالد مشعل