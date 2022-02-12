https://arabic.sputniknews.com/20220212/مشعل-دعم-إيران-لحماس-ليس-مشروطا-1058470829.html
مشعل: دعم إيران لحماس ليس مشروطا
مشعل: دعم إيران لحماس ليس مشروطا
قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت،، إن العلاقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، وهي مبنية على فلسفة "حماس" بأنها حركة... 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T19:32+0000
2022-02-12T19:32+0000
2022-02-12T19:36+0000
العالم العربي
حركة حماس
السلطة الفلسطينية
خالد مشعل
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ونقل الموقع الإلكتروني "قدس برس"، مساء اليوم السبت، عن مشعل قوله، إن الدعم الذي تتلقاه حركة حماس من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروج حماس من سوريا بقرار من قيادة الحركة نفسها.ودعا خالد مشعل إلى "تصعيد المقاومة في مختلف الساحات أو الجبهات، وأن لا يكون المرتكز في غزة فقط، بل الضفة والداخل وأي نقطة تماس مع الاحتلال الإسرائيلي".وأفاد الموقع الإلكتروني بأن تصريحات مشعل جاءت في حوار مفتوح عبر "تويتر"، مساء اليوم السبت، والتي شدد خلالها على أن "وجود سلطة فلسطينية بسبب اتفاق أوسلو، أمر واقع، يجب أن لا يصرفنا عن أصل المرجعية، وهي منظمة التحرير التي تشمل الداخل والخارج.. لكن هناك عقدة اليوم لا بد من فكها".وكشف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، عن سعي الحركة لتوحيد المؤسسات الفسطينية القيادية، بدءا من جبهة فلسطينية واحدة وصولا للجميع، مضيفا "لا نريد أن نقصي أحدا، ولكن لا نريد أن يحتكر أحد القيادة"، مطالبا بإعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد، فضلا عن استعادة دور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.وشدد خالد مشعل على أن القدس عنوان محوري في برنامج حركة حماس، وكذلك حق العودة، مع تمسك الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني بالعودة، كالجيل القديم بل يزيد، ثم المقاومة والأسرى وضرورة الإفراج عنهم، بالإضافة إلى كسر الحصار عن غزة.وأكد رئيس حركة حماس في الخارج، أن "شعبنا الفلسطيني لن يزهد عن أمته، حتى لو انشغلوا عنهم، أو نجح الاحتلال في التطبيع مع بعضهم"، موضحا أن "بدء تراجع الساحة الدولية الداعمة لإسرائيل ليس خيارا أو طوعيا، بل بفعل صمود الشعب الفلسطيني، وانكشاف الاحتلال وجريمته، وهذا التراخي بدأ، من بعض الشخصيات والجمعيات والأحزاب اليسارية، وصولا للبرلمانات الأوروبية والأفريقية وغيرها".
https://arabic.sputniknews.com/20220104/حماس-تعلن-إصابة-خالد-مشعل-بكورونا-1054916586.html
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العالم العربي, حركة حماس, السلطة الفلسطينية, خالد مشعل
مشعل: دعم إيران لحماس ليس مشروطا
19:32 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 19:36 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، اليوم السبت،، إن العلاقة مع إيران ليست جديدة، وقد بدأت في مطلع التسعينيات، وهي مبنية على فلسفة "حماس" بأنها حركة مقاومة ولا تستطيع أن تتخلى عن عمقها العربي والإسلامي.
ونقل الموقع الإلكتروني "قدس برس
"، مساء اليوم السبت، عن مشعل قوله، إن الدعم الذي تتلقاه حركة حماس من إيران وغيرها ليس مشروطا، والدليل على ذلك خروج حماس من سوريا بقرار من قيادة الحركة نفسها.
ودعا خالد مشعل إلى "تصعيد المقاومة في مختلف الساحات أو الجبهات، وأن لا يكون المرتكز في غزة فقط، بل الضفة والداخل وأي نقطة تماس مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأفاد الموقع الإلكتروني بأن تصريحات مشعل جاءت في حوار مفتوح عبر "تويتر"، مساء اليوم السبت، والتي شدد خلالها على أن "وجود سلطة فلسطينية بسبب اتفاق أوسلو
، أمر واقع، يجب أن لا يصرفنا عن أصل المرجعية، وهي منظمة التحرير التي تشمل الداخل والخارج.. لكن هناك عقدة اليوم لا بد من فكها".
وكشف رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، عن سعي الحركة لتوحيد المؤسسات الفسطينية القيادية، بدءا من جبهة فلسطينية واحدة وصولا للجميع، مضيفا "لا نريد أن نقصي أحدا، ولكن لا نريد أن يحتكر أحد القيادة"، مطالبا بإعادة المؤسسات الوطنية الجامعة، خاصة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد، فضلا عن استعادة دور الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وشدد خالد مشعل على أن القدس عنوان محوري في برنامج حركة حماس
، وكذلك حق العودة، مع تمسك الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني بالعودة، كالجيل القديم بل يزيد، ثم المقاومة والأسرى وضرورة الإفراج عنهم، بالإضافة إلى كسر الحصار عن غزة.
وأكد رئيس حركة حماس في الخارج، أن "شعبنا الفلسطيني لن يزهد عن أمته، حتى لو انشغلوا عنهم، أو نجح الاحتلال في التطبيع مع بعضهم"، موضحا أن "بدء تراجع الساحة الدولية الداعمة لإسرائيل ليس خيارا أو طوعيا، بل بفعل صمود الشعب الفلسطيني، وانكشاف الاحتلال وجريمته، وهذا التراخي بدأ، من بعض الشخصيات والجمعيات والأحزاب اليسارية، وصولا للبرلمانات الأوروبية والأفريقية وغيرها".