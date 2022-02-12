https://arabic.sputniknews.com/20220212/مصادر-في-الجيش-الإسرائيلي-تتحدث-عن-بناء-حماس-لـأنفاق-هجومية-1058443526.html
مصادر في الجيش الإسرائيلي تتحدث عن بناء حماس لـ"أنفاق هجومية"
مصادر في الجيش الإسرائيلي تتحدث عن بناء حماس لـ"أنفاق هجومية"
أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سارعت ببناء "أنفاق هجومية" على الحدود مع قطاع غزة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T08:31+0000
2022-02-12T08:31+0000
2022-02-12T08:31+0000
حركة حماس
أنفاق
إسرائيل
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وحسب تصريحات نقلها موقع "واللا" العبري، أكدت المصادر أن هذه الأنفاق تم بناؤها باتجاه "الجدار الذكي" الذي بنته إسرائيل تحت الأرض على حدود غزة.وقالت: "على هذه الخلفية، يوم الأربعاء الماضي، عبر فلسطينيان من قطاع غزة الحدود دون أن يرصدهما الجيش الإسرائيلي، وألقيا زجاجة حارقة على مركبة هندسية تهدف إلى تحديد مواقع أنفاق حماس وفرا عائدين إلى عمق الأراضي الفلسطينية".وقالوا: "من المفترض أن تصل بعض الأنفاق التي يحاول نشطاء حماس حفرها إلى الجدار، ومن هناك خططت قوة للخروج وتسلق السياج أو تفجيره، وجزء آخر يهدف إلى فحص جودة الأنظمة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إن الجدار فيه خمس صفائف دفاعية متكاملة: الأولى جدار تكنولوجي تحت الأرض؛ والثانية حاجز علوي يتضمن سياجا من نوع "الساعة الرملية" يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار؛ والثالثة الحاجز البحري الذي يتضمن وسائل لرصد الاختراقات من البحر وأنظمة أسلحة يتم التحكم فيه عن بعد، والرابعة مجموعة من الرادارات وكاميرات المراقبة؛ والخامسة غرف حرب على مستوى الكتيبة واللواء والفرقة.
https://arabic.sputniknews.com/20210304/لمنع-هجمات-حماس-عبر-الأنفاق-إسرائيل-تلجأ-لحيلة-جديدة-1048278432.html
https://arabic.sputniknews.com/20201020/الكشف-عن-نفق-يمتد-من-غزة-إلى-داخل-إسرائيل-1046907464.html
إسرائيل
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حركة حماس, أنفاق, إسرائيل
مصادر في الجيش الإسرائيلي تتحدث عن بناء حماس لـ"أنفاق هجومية"
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أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سارعت ببناء "أنفاق هجومية" على الحدود مع قطاع غزة.
وحسب تصريحات نقلها موقع "واللا
" العبري، أكدت المصادر أن هذه الأنفاق تم بناؤها باتجاه "الجدار الذكي" الذي بنته إسرائيل تحت الأرض على حدود غزة.
وقالت: "على هذه الخلفية، يوم الأربعاء الماضي، عبر فلسطينيان من قطاع غزة الحدود دون أن يرصدهما الجيش الإسرائيلي، وألقيا زجاجة حارقة على مركبة هندسية تهدف إلى تحديد مواقع أنفاق حماس وفرا عائدين إلى عمق الأراضي الفلسطينية".
وأوضحت المصادر أنه تم "الكشف عن عدد مزدوج من الأنفاق التي دخلت الى إسرائيل، خلال بناء الجدار"، لافتا إلى أنه "وعلى الرغم من استكمال بناء الجدار، إلا أن الجناح العسكري لحركة حماس لم يتخل عن الفكرة بحفر أنفاق هجومية باتجاه إسرائيل".
وقالوا: "من المفترض أن تصل بعض الأنفاق التي يحاول نشطاء حماس حفرها إلى الجدار، ومن هناك خططت قوة للخروج وتسلق السياج أو تفجيره، وجزء آخر يهدف إلى فحص جودة
الأنظمة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي".
20 أكتوبر 2020, 18:18 GMT
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الانتهاء من بناء جدار تحت الأرض على حدود غزة مزود بأجهزة استشعار، وذلك ردا على ما نشرته حماس من أنفاق كانت سببا في تفوقها في الحرب عام 2014.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إن الجدار فيه خمس صفائف دفاعية متكاملة: الأولى جدار تكنولوجي تحت الأرض؛ والثانية حاجز علوي يتضمن سياجا من نوع "الساعة الرملية" يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار؛ والثالثة الحاجز البحري الذي يتضمن وسائل لرصد الاختراقات من البحر وأنظمة أسلحة يتم التحكم فيه عن بعد، والرابعة مجموعة من الرادارات
وكاميرات المراقبة؛ والخامسة غرف حرب على مستوى الكتيبة واللواء والفرقة.