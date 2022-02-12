https://arabic.sputniknews.com/20220212/مصادر-في-الجيش-الإسرائيلي-تتحدث-عن-بناء-حماس-لـأنفاق-هجومية-1058443526.html

مصادر في الجيش الإسرائيلي تتحدث عن بناء حماس لـ"أنفاق هجومية"

مصادر في الجيش الإسرائيلي تتحدث عن بناء حماس لـ"أنفاق هجومية"

أكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سارعت ببناء "أنفاق هجومية" على الحدود مع قطاع غزة. 12.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-12T08:31+0000

2022-02-12T08:31+0000

2022-02-12T08:31+0000

حركة حماس

أنفاق

إسرائيل

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وحسب تصريحات نقلها موقع "واللا" العبري، أكدت المصادر أن هذه الأنفاق تم بناؤها باتجاه "الجدار الذكي" الذي بنته إسرائيل تحت الأرض على حدود غزة.وقالت: "على هذه الخلفية، يوم الأربعاء الماضي، عبر فلسطينيان من قطاع غزة الحدود دون أن يرصدهما الجيش الإسرائيلي، وألقيا زجاجة حارقة على مركبة هندسية تهدف إلى تحديد مواقع أنفاق حماس وفرا عائدين إلى عمق الأراضي الفلسطينية".وقالوا: "من المفترض أن تصل بعض الأنفاق التي يحاول نشطاء حماس حفرها إلى الجدار، ومن هناك خططت قوة للخروج وتسلق السياج أو تفجيره، وجزء آخر يهدف إلى فحص جودة الأنظمة التكنولوجيا في الجيش الإسرائيلي".وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها إن الجدار فيه خمس صفائف دفاعية متكاملة: الأولى جدار تكنولوجي تحت الأرض؛ والثانية حاجز علوي يتضمن سياجا من نوع "الساعة الرملية" يزيد ارتفاعه عن 6 أمتار؛ والثالثة الحاجز البحري الذي يتضمن وسائل لرصد الاختراقات من البحر وأنظمة أسلحة يتم التحكم فيه عن بعد، والرابعة مجموعة من الرادارات وكاميرات المراقبة؛ والخامسة غرف حرب على مستوى الكتيبة واللواء والفرقة.

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حركة حماس, أنفاق, إسرائيل