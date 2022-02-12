عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220212/مصر-القومي-للبحوث-يكشف-تفاصيل-زلزال-شرم-الشيخ-1058474684.html
مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ
مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ
ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T22:02+0000
2022-02-12T22:02+0000
أخبار مصر الآن
شرم الشيخ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_0:141:3603:2168_1920x0_80_0_0_799e13f9ad20164106601185e4f9ab86.jpg
الزلزال وقع في تمام السادسة صباحا بتوقيت القاهرة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، ولم يسفر عن وقوع إصابات.وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأخبار"، إن الزلزال لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين القاطنين بالمناطق الساحلية بشرم الشيخ، كما أنه لم يمثل أي خطر على المواطنين بسبب ضعفه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1046216635_262:0:3341:2309_1920x0_80_0_0_1478f44d80d8ec351b66e75deeb16974.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, شرم الشيخ

مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ

22:02 GMT 12.02.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© AP Photo
تابعنا عبرGoogle news
ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية.
الزلزال وقع في تمام السادسة صباحا بتوقيت القاهرة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأخبار"، إن الزلزال لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين القاطنين بالمناطق الساحلية بشرم الشيخ، كما أنه لم يمثل أي خطر على المواطنين بسبب ضعفه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала