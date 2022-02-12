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مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ
مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ
ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T22:02+0000
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الزلزال وقع في تمام السادسة صباحا بتوقيت القاهرة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، ولم يسفر عن وقوع إصابات.وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "الأخبار"، إن الزلزال لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين القاطنين بالمناطق الساحلية بشرم الشيخ، كما أنه لم يمثل أي خطر على المواطنين بسبب ضعفه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, شرم الشيخ
مصر.. القومي للبحوث يكشف تفاصيل زلزال شرم الشيخ
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ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم السبت، المناطق الساحلية بمدينة شرم الشيخ المصرية.
الزلزال وقع في تمام السادسة صباحا بتوقيت القاهرة الرابعة فجرا بتوقيت غرينتش، ولم يسفر عن وقوع إصابات.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة
"الأخبار"، إن الزلزال لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المواطنين القاطنين بالمناطق الساحلية بشرم الشيخ
، كما أنه لم يمثل أي خطر على المواطنين بسبب ضعفه.