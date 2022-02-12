https://arabic.sputniknews.com/20220212/هكذا-علق-إعلامي-رياضي-سعودي-على-خسارة-الهلال-الثقيلة-أمام-الأهلي-1058463323.html
هكذا علق إعلامي رياضي سعودي على خسارة الهلال الثقيلة أمام الأهلي
هكذا علق إعلامي رياضي سعودي على خسارة الهلال الثقيلة أمام الأهلي
علق الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج على خسارة فريق "الهلال" السعودي أمام نظيره "الأهلي" المصري، في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T15:44+0000
2022-02-12T15:44+0000
2022-02-12T15:45+0000
رياضة
ماتش الأهلي اليوم
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وقال الفراج في تغريدة ساخرة عبر حسابه على موقع "تويتر": "عك في عك في عك.. ختامها عك بمعايير عالمية".واحتل الأهلي المصري بطل أفريقيا المرتبة الثالثة في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-0 على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا، اليوم السبت.فيما تجرى مساء اليوم المبارة النهائية بين ناد تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي لتحديد بطل هذه النسخة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ماتش الأهلي اليوم
هكذا علق إعلامي رياضي سعودي على خسارة الهلال الثقيلة أمام الأهلي
15:44 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
علق الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج على خسارة فريق "الهلال" السعودي أمام نظيره "الأهلي" المصري، في كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات.
وقال الفراج في تغريدة ساخرة عبر حسابه على موقع "تويتر": "عك في عك في عك.. ختامها عك بمعايير عالمية".
واحتل الأهلي المصري بطل أفريقيا المرتبة الثالثة في كأس العالم للأندية لكرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد الفوز 4-0 على تسعة لاعبين من الهلال السعودي بطل آسيا، اليوم السبت.
فيما تجرى مساء اليوم المبارة النهائية بين ناد تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي لتحديد بطل هذه النسخة.