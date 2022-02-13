https://arabic.sputniknews.com/20220213/العراق-حريق-كبير-داخل-مخرن-عملاق-في-بغداد-1058479304.html
العراق... حريق كبير داخل مخرن عملاق في بغداد
العراق... حريق كبير داخل مخرن عملاق في بغداد
اندلع حريق كبير، صباح اليوم الأحد، في مخزن عملاق في العاصمة العراقية بغداد. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:43+0000
2022-02-13T07:43+0000
2022-02-13T07:43+0000
العراق
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وسيطرت فرق الدفاع المدني العراقية على حريق شب داخل مخزن لتخزين الجبس، تبلغ مساحته 1500 متر مربع، والمشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.وأكدت مديرية الدفاع المدني أن الألواح المصنّع منها تخالف تعليمات السلامة والآمان الصادرة منها في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.وتمكنت قوات الدفاع المدني من محاصرة النيران، وأخمدت الحريق، ولم يسفر الحادص عن أي خسائر بشرية.وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في الحادث بعد تلقي تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.وانتشرت خلال الفترة الماضية حوادث اندلاع حرائق في مخازن داخل العراق، منها نشوب حريق كبير قبل أسبوع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مبني من ألواح "الچينكو" في محافظة البصرة، وكذلك حريق ضخم في منطقة الكاظمية في بغداد داخل مقر الجمعية التعاونية.، قبل أسبوعين.
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... حريق كبير داخل مخرن عملاق في بغداد
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اندلع حريق كبير، صباح اليوم الأحد، في مخزن عملاق في العاصمة العراقية بغداد.
وسيطرت فرق الدفاع المدني العراقية على حريق شب داخل مخزن لتخزين الجبس، تبلغ مساحته 1500 متر مربع، والمشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، بحسب موقع "السومرية نيوز"
العراقي.
وأكدت مديرية الدفاع المدني أن الألواح المصنّع منها تخالف تعليمات السلامة والآمان الصادرة منها في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.
وتمكنت قوات الدفاع المدني من محاصرة النيران، وأخمدت الحريق، ولم يسفر الحادص عن أي خسائر بشرية.
وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق في الحادث بعد تلقي تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.
وانتشرت خلال الفترة الماضية حوادث اندلاع حرائق في مخازن داخل العراق، منها نشوب حريق كبير قبل أسبوع داخل مخزن للمواد البلاستكية المنزلية مبني من ألواح "الچينكو" في محافظة البصرة، وكذلك حريق ضخم في منطقة الكاظمية
في بغداد داخل مقر الجمعية التعاونية.، قبل أسبوعين.