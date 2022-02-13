https://arabic.sputniknews.com/20220213/الفتلاوي-حسم-المحكمة-الاتحادية-للدعوى-المقامة-ضد-ترشيح--زيباري-لرئاسة-العراق-سيعيد-الحراك-السياسي-1058485267.html
الفتلاوي: حسم المحكمة الاتحادية للدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق سيعيد الحراك السياسي
الفتلاوي: حسم المحكمة الاتحادية للدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق سيعيد الحراك السياسي
صرح القيادي في تحالف فتح، فاضل الفتلاوي، أن حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق، سيعيد الحراك السياسي. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:18+0000
2022-02-13T10:18+0000
2022-02-13T10:18+0000
العراق
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وقال الفتلاوي: "إن الحراك السياسي والتفاوض بين الأوساط السياسية متوقف منذ أيام، لكن حسم المحكمة الاتحادية العليا اليوم للدعوى قد يعيد الحراك السياسي من جديد، وسيفتح باب الحوار والتفاوض بين الأطراف".وذكر موقع "شفق نيوز" أن المحكمة افتتحت جلستها اليوم الأحد، وسط منع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة الجلسة.وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 6 فبراير/شباط الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.وأشارت إلى أن النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.
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العراق, العالم العربي
الفتلاوي: حسم المحكمة الاتحادية للدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة العراق سيعيد الحراك السياسي
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صرح القيادي في تحالف فتح، فاضل الفتلاوي، أن حسم المحكمة الاتحادية العليا للدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق، سيعيد الحراك السياسي.
وقال الفتلاوي: "إن الحراك السياسي والتفاوض بين الأوساط السياسية متوقف منذ أيام، لكن حسم المحكمة الاتحادية
العليا اليوم للدعوى قد يعيد الحراك السياسي من جديد، وسيفتح باب الحوار والتفاوض بين الأطراف".
وذكر موقع "شفق نيوز" أن المحكمة افتتحت جلستها اليوم الأحد
، وسط منع دخول وسائل الإعلام إلى قاعة الجلسة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، في 6 فبراير/شباط الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وذكرت المحكمة في قرارها، أن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.
وأشارت إلى أن النواب قدموا للمحكمة
دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري "تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط".
وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.