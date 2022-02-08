مجلس النواب العراقي يعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من الغد ولمدة 3 أيام

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير/ شباط ولمدة 3 أيام.وأعلن مصدر برلماني عراقي، أمس الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية انتهت وغادر النواب مبنى البرلمان"، مؤكدا أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد الماضي، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير/ شباط ولمدة 3 أيام.