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https://arabic.sputniknews.com/20220208/مجلس-النواب-العراقي-يعيد-فتح-باب-الترشح-لمنصب-رئيس-الجمهورية-بدءا-من-الغد-ولمدة-3-أيام-1058205177.html
مجلس النواب العراقي يعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من الغد ولمدة 3 أيام
مجلس النواب العراقي يعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من الغد ولمدة 3 أيام
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T10:58+0000
2022-02-08T10:58+0000
أخبار العراق اليوم
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وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير/ شباط ولمدة 3 أيام.وأعلن مصدر برلماني عراقي، أمس الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية انتهت وغادر النواب مبنى البرلمان"، مؤكدا أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد الماضي، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-توقف-إجراءات-ترشيح-هوشيار-زيباري-لمنصب-رئيس-الجمهورية--1058100751.html
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أخبار العراق اليوم

مجلس النواب العراقي يعيد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من الغد ولمدة 3 أيام

10:58 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEمجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
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أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداء من يوم غد الأربعاء ولمدة 3 أيام.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، في بيان لها، أنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب الرئيس، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تقرر فتح باب الترشيح للمنصب ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير/ شباط ولمدة 3 أيام.
هوشيار زيباري - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
المحكمة الاتحادية في العراق توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية
6 فبراير, 12:41 GMT
وأعلن مصدر برلماني عراقي، أمس الاثنين، أن جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية انتهت وغادر النواب مبنى البرلمان"، مؤكدا أن الجلسة انتهت دون عقد جلسة رسمية لعدم توفر النصاب القانوني.
وكان من المخطط عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويوجد 25 مرشحا، ولكن لم يحضر الجلسة إلا 58 نائبا من أصل 329، لذلك لم يتم عقد الجلسة.
وأوقفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد الماضي، ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.
وقال عدد كبير من أعضاء مجلس النواب إنهم سيقاطعون التصويت الذي من المقرر أن يُجرى يوم الاثنين، لاختيار الرئيس الجديد للدولة، وهو ما يطيل أمد مواجهة سياسية.
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