https://arabic.sputniknews.com/20220213/القوات-الإسرائيلية-تغلق-حي-الشيخ-جراح-وتعتدي-على-الأهالي-1058516788.html
القوات الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي
القوات الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T18:46+0000
2022-02-13T18:46+0000
2022-02-13T18:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأغلقت القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى النفير الوطني العام لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح.واعتبرت لجنة المتابعة أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلها، ما يحتم على الأمة كلها حماية الفلسطينيين في القدس وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بحسب البيان.واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى "أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه".وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
القوات الإسرائيلية تغلق حي الشيخ جراح وتعتدي على الأهالي
18:46 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 18:47 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية أغلقت حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي.
وأغلقت القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الأحد، إلى النفير الوطني العام
لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على حي الشيخ جراح.
واعتبرت لجنة المتابعة أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلها، ما يحتم على الأمة كلها حماية الفلسطينيين في القدس وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بحسب البيان.
واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى "أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه".
وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.
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