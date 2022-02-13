https://arabic.sputniknews.com/20220213/اليوم-اجتماع-حكومي-كويتي-لدراسة-تخفيف-قيود-كورونا-1058478660.html
اليوم... اجتماع حكومي كويتي لدراسة تخفيف قيود كورونا
اليوم... اجتماع حكومي كويتي لدراسة تخفيف قيود كورونا
نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الحكومة الكويتية أن اجتماعا سيعقد اليوم لدراسة تخفيف القيود الخاصة بانتشار فيروس كورونا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T07:17+0000
2022-02-13T07:17+0000
2022-02-13T07:17+0000
أخبار الكويت اليوم
فيروس كورونا
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وحسب موقع جريدة القبس الكويتية، فإن مصادر حكومية أكدت أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ستعقد اليوم اجتماعا تدرس فيه توصيات تتضمن تخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة انتشار متحور أوميكرون.لكن المصادر لفتت إلى أن الحكومة "ستتريث في عودة الحياة الطبيعية، بحيث سيكون تخفيف القيود تدريجيًا".وعن طبيعة مقترحات التخفيف الذي ستدرسه اللجنة في اجتماعها، اليوم، قالت: "من بين التوصيات المعروضة على اللجنة، عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%".وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أصدرت بيانا، أمس السبت، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر أعداد المصابين بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية.وأكدت الوزارة إصابة 2254 حالة جديدة، وتسجيل 5855 حالة شفاء، إضافة إلى وجود حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 599,039 حالةيشار إلى أن انحسار إصابات أوميكرون في الكويت هو ما فتح الباب أمام التفكير في تخفيف القيود.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الكويت-تتخذ-إجراءات-صارمة-مع-الارتفاع-الكبير-في-إصابات-كورونا-1055185466.html
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أخبار الكويت اليوم, فيروس كورونا
اليوم... اجتماع حكومي كويتي لدراسة تخفيف قيود كورونا
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نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الحكومة الكويتية أن اجتماعا سيعقد اليوم لدراسة تخفيف القيود الخاصة بانتشار فيروس كورونا.
وحسب موقع جريدة القبس
الكويتية، فإن مصادر حكومية أكدت أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ستعقد اليوم اجتماعا تدرس فيه توصيات تتضمن تخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة انتشار متحور أوميكرون.
لكن المصادر لفتت إلى أن الحكومة "ستتريث في عودة الحياة الطبيعية، بحيث سيكون تخفيف القيود
تدريجيًا".
وعن طبيعة مقترحات التخفيف الذي ستدرسه اللجنة في اجتماعها، اليوم، قالت: "من بين التوصيات المعروضة على اللجنة، عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%".
وبخصوص التخلي عن الكمامات وعودة التجمعات والمناسبات في الأماكن المغلقة، أكدت المصادر أن إقرارهما سيكون "وفق دراسة الوضع الوبائي".
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أصدرت بيانا، أمس السبت، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر يظهر أعداد المصابين بالفيروس خلال الـ24 الساعة الماضية.
وأكدت الوزارة إصابة 2254 حالة جديدة، وتسجيل 5855 حالة شفاء، إضافة إلى وجود حالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 599,039 حالة
يشار إلى أن انحسار إصابات أوميكرون
في الكويت هو ما فتح الباب أمام التفكير في تخفيف القيود.