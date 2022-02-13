برج خليفة يضيء بعلم تركيا احتفاء بزيارة أردوغان للإمارات... فيديو
20:20 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 20:30 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
أضاء برج خليفة في دبي، مساء اليوم الأحد، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان المقررة غدا إلى الإمارات.
وأظهر مقطع مصور بثته "سكاي نيوز عربية" البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 829.8 متر، وقد أُضيء بألوان علم تركيا، مع عزف النشيد الوطني التركي.
وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.
احتفاءً بزيارة الرئيس التركي لـ #الإمارات برج خليفة يضيء بعلم #تركيا #شاهد_سكاي pic.twitter.com/OTdQT4Z16q— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) February 13, 2022
ومن المقرر أن يبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.
إضاءة برج خليفة بعلم #تركيا مع عزف النشيد الوطني التركي احتفاء بزيارة الرئيس أردوغان إلى #الامارات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2022
أضاء البرج بعبارة "Hoş geldiniz" (أهلا بكم) باللغة التركية، إضافة إلى عبارة "الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.https://t.co/q7UFbHYud8 pic.twitter.com/552tOHg9vU
وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن أنقرة وأبو ظبي ستوقعان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة".
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.