عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/برج-خليفة-يضيء-بعلم-تركيا-احتفاء-بزيارة-أردوغان-للإمارات-فيديو-1058519594.html
برج خليفة يضيء بعلم تركيا احتفاء بزيارة أردوغان للإمارات... فيديو
برج خليفة يضيء بعلم تركيا احتفاء بزيارة أردوغان للإمارات... فيديو
أضاء برج خليفة في دبي، مساء اليوم الأحد، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان المقررة غدا إلى الإمارات. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T20:20+0000
2022-02-13T20:30+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2807:1578_1920x0_80_0_0_e0abc89febcc237eda18365739e288f0.jpg
وأظهر مقطع مصور بثته "سكاي نيوز عربية" البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 829.8 متر، وقد أُضيء بألوان علم تركيا، مع عزف النشيد الوطني التركي.وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.ومن المقرر أن يبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن أنقرة وأبو ظبي ستوقعان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة".وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053330269_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d86910bf8bb47cae8ab718bc0b54cf83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

برج خليفة يضيء بعلم تركيا احتفاء بزيارة أردوغان للإمارات... فيديو

20:20 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 20:30 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPOالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصافح ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في أنقرة، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PPO
تابعنا عبرGoogle news
أضاء برج خليفة في دبي، مساء اليوم الأحد، بعلم تركيا، احتفاء بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان المقررة غدا إلى الإمارات.
وأظهر مقطع مصور بثته "سكاي نيوز عربية" البرج الذي يعتبر الأعلى في العالم ويبلغ ارتفاعه 829.8 متر، وقد أُضيء بألوان علم تركيا، مع عزف النشيد الوطني التركي.
وظهرت على البرج عبارتا "أهلا بكم" باللغة التركية، و"الإمارات وتركيا علاقات استراتيجية" باللغتين العربية والإنجليزية.
ومن المقرر أن يبدأ أردوغان زيارة رسمية إلى الإمارات يومي 14 و15 فبراير/ شباط الجاري، هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم قبل 8 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها أردوغان للإمارات في فبراير/ شباط 2013، حينما كان رئيسا للوزراء.
وأفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، بأن أنقرة وأبو ظبي ستوقعان خلال زيارة أردوغان "12 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة".
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى تركيا هي الأولى له منذ 10 أعوام.
وشهدت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، تحسنا ملحوظا بعد سنوات من الجفاء على وقع اختلافات في العديد من الملفات الإقليمية بما في ذلك الملف الليبي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала