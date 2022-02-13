https://arabic.sputniknews.com/20220213/بعدما-قرر-فتح-مكتب-له-في-القدس-المحتلة-فيديو-لعضو-كنيست-قد-يشعل-شرارة-عنف-جديدة-في-المدينة-1058485872.html

بعدما قرر فتح مكتب له في القدس المحتلة... فيديو لعضو كنيست قد يشعل شرارة عنف جديدة في المدينة

بعدما قرر فتح مكتب له في القدس المحتلة... فيديو لعضو كنيست قد يشعل شرارة عنف جديدة في المدينة

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يعود لتدشين مكتبه البرلماني في مدينة القدس المحتلة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:32+0000

2022-02-13T10:32+0000

2022-02-13T10:38+0000

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ونشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة يؤكد من خلالها عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف في المدينة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مايو/أيار الماضي.وتسببت أعمال العنف في مدينة القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، في شهر مايو الماضي، في عملية أطلق عليها إسرائيليا اسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا اسم "سيف القدس".وكان إيتمار بن غفير قد كتب على حسابه على "تويتر"، مساء أمس: "يعود المكتب البرلماني في شمعون هتسيدك (الاسم اليهودي لحي الشيخ جراح). إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة ولم يكن هناك شرطة، فسوف أكون في المكان".وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بن غفير سيفتتح أو يعيد فتح خيمته أو مكتبه في حي الشيخ جراح، مرة أخرى، وذلك بعد تسعة أشهر من إنشاء "مكتب برلماني" في الحي نفسه في مدينة القدس المحتلة.وافتتح بن غفير "المكتب" في المرة السابقة بعد اشتباكات عنيفة في الحي، ووافق على الإخلاء بعد مناشدات من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وبعد تعهد الشرطة بنشر قواتها بالحي حتى نهاية شهر رمضان.وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان العرب وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات العربية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب الصحيفة العبرية.ومن جانبها، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو كشفت من خلالها أنه فور نصب بن غفير لخيمته، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين من المدينة نفسها، ولكنها شرارة لأعمال أو مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المدينة المحتلة.

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