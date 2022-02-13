بعدما قرر فتح مكتب له في القدس المحتلة... فيديو لعضو كنيست قد يشعل شرارة عنف جديدة في المدينة
10:32 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 13.02.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورمظاهرات و احتجاجات في القدس، ديسمبر/ كانون الأول 2017
© Sputnik . Valeriy Melnikov/
تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو يعود لتدشين مكتبه البرلماني في مدينة القدس المحتلة.
ونشر بن غفير على صفحته الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة يؤكد من خلالها عودته إلى الخيمة التي سبق أن نصبها في مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في حي الشيخ جراح، وهي الخطوة التي سبق وأقدم عليها وأدت إلى اندلاع أعمال عنف في المدينة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مايو/أيار الماضي.
אחרי הגעת ח"כ בן גביר: עימותים אלימים מתפתחים בשייח' ג'ראח@yaara_avraham pic.twitter.com/48EcEgKKZe— גלצ (@GLZRadio) February 13, 2022
وتسببت أعمال العنف في مدينة القدس، وتحديدا في حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وقطاع غزة، في شهر مايو الماضي، في عملية أطلق عليها إسرائيليا اسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا اسم "سيف القدس".
אחרי הקמת הלשכה של בן גביר: עימותים אלימים בין יהודים לערבים בשייח' ג'ראח@SuleimanMas1 pic.twitter.com/ISveJVARE1— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
وكان إيتمار بن غفير قد كتب على حسابه على "تويتر"، مساء أمس: "يعود المكتب البرلماني في شمعون هتسيدك (الاسم اليهودي لحي الشيخ جراح). إذا أراد الإرهابيون حرق عائلة يهودية على قيد الحياة ولم يكن هناك شرطة، فسوف أكون في المكان".
#شاهد| قوات الاحتلال تعتدي على الأهالي والمتضامنين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بالتزامن مع اقتحام عضو الكنيست "بن غفير" للحي. pic.twitter.com/VP99nhDIPj— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2022
وذكرت القناة العبرية الـ 12، أن بن غفير سيفتتح أو يعيد فتح خيمته أو مكتبه في حي الشيخ جراح، مرة أخرى، وذلك بعد تسعة أشهر من إنشاء "مكتب برلماني" في الحي نفسه في مدينة القدس المحتلة.
תיעוד נוסף מהעימותים בשייח' ג'ראח: שני תושבים נעצרו על ידי המשטרה@SuleimanMas1— כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2022
צילום: חפ"ק מרחב ארצי 24/7 pic.twitter.com/gWR4jN3jdf
وافتتح بن غفير "المكتب" في المرة السابقة بعد اشتباكات عنيفة في الحي، ووافق على الإخلاء بعد مناشدات من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وبعد تعهد الشرطة بنشر قواتها بالحي حتى نهاية شهر رمضان.
وفي الشيخ جراح، يسود التوتر بين السكان العرب وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات العربية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.
הגעתי! pic.twitter.com/Jzzgon6SnA— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 13, 2022
وشهد العام الماضي عددا من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمون يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب الصحيفة العبرية.
תיעוד העימותים בשייח ג'ראח בירושלים: pic.twitter.com/xlshXtzYxl— וואלה! (@WallaNews) February 13, 2022
ومن جانبها، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي لقطات فيديو كشفت من خلالها أنه فور نصب بن غفير لخيمته، اندلعت مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين من المدينة نفسها، ولكنها شرارة لأعمال أو مواجهات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المدينة المحتلة.