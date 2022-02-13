https://arabic.sputniknews.com/20220213/رئيس-كازاخستان-يشارك-في-إحياء-ذكرى-ضحايا-أعمال-الشغب-1058479420.html

رئيس كازاخستان يشارك في إحياء ذكرى ضحايا أعمال الشغب

رئيس كازاخستان يشارك في إحياء ذكرى ضحايا أعمال الشغب

شارك رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في فعالية أقيمت لإحياء ذكرى من قتلوا في أحداث يناير/كانون الثاني، وذلك في مسجد خازرت سلطان. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T07:48+0000

2022-02-13T07:48+0000

2022-02-13T07:48+0000

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وأشار الرئيس في خطابه بعد قراءة صلاة الذكرى إلى "أن شعبنا شهد هذا العام تجارب قاسية". وأضاف" "سلامة الدولة وأمن المواطنين ومستقبل البلاد في خطر. تمكنا من صد الإرهابيين وصد هجومهم. ولسوء الحظ حصد هذا الاضطراب أرواح كثير من المواطنين وهذه مأساة حقيقية. في يومنا هذا".وأشار رئيس الدولة إلى أنه فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في كازاخستان، "فقد تم إعلان يوم حداد وطني...مرت 40 يوما على الأحداث المأساوية. أتيت إلى المسجد لتخليد ذكرى الضحايا بالصلاة. أريد أن أعبر مرة أخرى عن أعمق التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا. الدولة لن تترككم".وقال توكاييف إن مؤسسة Khalkyna الكازاخستانية ستقدم أيضًا مساعدة خيرية للضحايا، وفقا لما نشره موقع Akorda على الإنترنت. مضيفا قوله: "لن نسمح بتدمير وحدة وانسجام شعبنا. هذا واجب مشترك ليس فقط على الدولة، بل على جميع المواطنين. مثل هذه المأساة يجب ألا تتكرر مرة أخرى".وشوهد زانبولات ماماي وبولات أبيلوف وعدد من الشخصيات العامة الأخرى بين المشاركين في المسيرة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" كازاخستان من مكان الحادث. وبدأت المسيرة بتلاوة القرآن تخليدا لذكرى من لقوا حتفهم خلال أعمال الشغب في كازاخستان، حيث يصادف اليوم مرور 40 يوما من بدء الأحداث المأساوية التي قتل فيها، وبحسب أحدث البيانات، 227 شخصا.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المشاركين في المسيرة حملوا صور القتلى، بالإضافة لأولئك الذين يتم التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بأعمال الشغب الجماعية في كازاخستان في أوائل يناير 2022، وتم احتجازهم.

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