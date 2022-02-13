https://arabic.sputniknews.com/20220213/رئيس-وزراء-اليمن-هذا-هو-المسار-الوحيد-الذي-يجبر-أنصار-الله-على-السلام-1058514672.html
رئيس وزراء اليمن: هذا هو المسار الوحيد الذي يجبر "أنصار الله" على السلام
رئيس وزراء اليمن: هذا هو المسار الوحيد الذي يجبر "أنصار الله" على السلام
قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الأحد، إن التدخل الإيراني، هو ما يحكم القرار لدى جماعة "أنصار الله"، و"يفسر مستوى التصعيد الذي شهده اليمن". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T17:30+0000
2022-02-13T17:30+0000
2022-02-13T17:34+0000
الحرب على اليمن
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ونقلت عنه قناة الحدث، قوله إن "الميليشيات ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام". وأشار عبد الملك، إلى أن "أنصار الله" رفضت استقبال المبعوث الأممي في صنعاء.واعتبر عبد الملك، أن الانتصارات العسكرية في الميدان هي المسار الوحيد "الذي يجبر المليشيا على العودة إلى السلام".وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
رئيس وزراء اليمن: هذا هو المسار الوحيد الذي يجبر "أنصار الله" على السلام
17:30 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 17:34 GMT 13.02.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، اليوم الأحد، إن التدخل الإيراني، هو ما يحكم القرار لدى جماعة "أنصار الله"، و"يفسر مستوى التصعيد الذي شهده اليمن".
ونقلت عنه قناة الحدث
، قوله إن "الميليشيات ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام".
وأشار عبد الملك، إلى أن "أنصار الله" رفضت استقبال المبعوث الأممي في صنعاء.
واعتبر عبد الملك، أن الانتصارات العسكرية
في الميدان هي المسار الوحيد "الذي يجبر المليشيا على العودة إلى السلام".
وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف
.