https://arabic.sputniknews.com/20220213/زيلينسكي-وشارل-ميشيل-يناقشان-لقاء-مستشاري-رباعية-النورماندي-في-برلين-1058486451.html
زيلينسكي وشارل ميشيل يناقشان لقاء مستشاري "رباعية النورماندي" في برلين
زيلينسكي وشارل ميشيل يناقشان لقاء مستشاري "رباعية النورماندي" في برلين
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ناقشا خلالها آخر المحادثات بين مستشاري قادة "الرباعية النورماندية"... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:41+0000
2022-02-13T10:41+0000
2022-02-13T10:41+0000
العالم
الرئيس الأوكراني
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وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، اليوم الأحد: "تبادلنا الآراء مع (شارل ميشيل) حول اجتماع مستشاري قادة "الرباعية النورماندية" في برلين، والجهود الدبلوماسية المستقبلية والعقوبات. إن أكبر عدو لنا اليوم هو الذعر. دعم الاتحاد الأوروبي هو استمرار الدول الأوروبية العمل في أوكرانيا".وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، أن اللقاء المقبل لمستشاري زعماء صيغة "نورماندي" حول أوكرانيا، سيعقد في مارس/ آذار، ومن غير المتوقع، أن تعقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية أو قادة البلاد، قبل ذلك.إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع، في وقت سابق، بأن مفاوضات المستشارين السياسيين لـ "رباعية نورماندي" انتهت في برلين، بعد أن دامت 9 ساعات.وترأس الوفد الروسي في المحادثات نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك. وكان كوزاك أعلن في وقت سابق، أن الأطراف ستحاول إيجاد حلول لجميع المشاكل التي لم تحل خلال 7 سنوات". وأعرب عن أمله بأن تكون هناك حلول معينة للتسوية الأوكرانية.وأعلن، اليوم الجمعة، أن محادثات المستشارين السياسيين في صيغة نورماندي ببرلين لم تعط نتائج ملموسة.وقد جرى اللقاء الماضي لرباعية نورمادي (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) في باريس بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.يذكر أن صيغة "رباعية نورماندي" شكلت في السادس من يونيو/حزيران عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع في دونباس.
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العالم, الرئيس الأوكراني
زيلينسكي وشارل ميشيل يناقشان لقاء مستشاري "رباعية النورماندي" في برلين
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ناقشا خلالها آخر المحادثات بين مستشاري قادة "الرباعية النورماندية" في برلين وتطبيق العقوبات.
وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، اليوم الأحد: "تبادلنا الآراء مع (شارل ميشيل) حول اجتماع مستشاري قادة "الرباعية النورماندية" في برلين، والجهود الدبلوماسية المستقبلية والعقوبات. إن أكبر عدو لنا اليوم هو الذعر. دعم الاتحاد الأوروبي هو استمرار الدول الأوروبية العمل في أوكرانيا".
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، يوم الجمعة، أن اللقاء المقبل لمستشاري زعماء صيغة "نورماندي" حول أوكرانيا، سيعقد في مارس/ آذار، ومن غير المتوقع، أن تعقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية أو قادة البلاد، قبل ذلك.
إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع، في وقت سابق، بأن مفاوضات المستشارين السياسيين لـ "رباعية نورماندي" انتهت في برلين، بعد أن دامت 9 ساعات.
وترأس الوفد الروسي في المحادثات نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك. وكان كوزاك أعلن في وقت سابق
، أن الأطراف ستحاول إيجاد حلول لجميع المشاكل التي لم تحل خلال 7 سنوات". وأعرب عن أمله بأن تكون هناك حلول معينة للتسوية الأوكرانية.
وأعلن، اليوم الجمعة، أن محادثات المستشارين السياسيين في صيغة نورماندي ببرلين لم تعط نتائج ملموسة.
وقد جرى اللقاء الماضي لرباعية نورمادي (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) في باريس بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.
يذكر أن صيغة "رباعية نورماندي" شكلت في السادس من يونيو/حزيران عام 2014، في مدينة نورماندي على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء، وبهذه الصيغة عقد زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا، عدة اجتماعات لمناقشة تسوية النزاع في دونباس.