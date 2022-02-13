https://arabic.sputniknews.com/20220213/كوريا-الجنوبية-تواصل-تسجيل-زيادات-قياسية-في-إصابات-كورونا-1058476375.html
كوريا الجنوبية تواصل تسجيل زيادات قياسية في إصابات كورونا
كوريا الجنوبية تواصل تسجيل زيادات قياسية في إصابات كورونا
قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم السبت بلغت 56431 إصابة. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T04:24+0000
2022-02-13T04:24+0000
2022-02-13T04:24+0000
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا
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وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونا و350630، بينما بلغ عدد الوفيات 7081 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.ويعد هذا اليوم الرابع على التوالي الذي تظل فيه الحصيلة اليومية فوق 50 ألف حالة، وقد تم الإبلاغ عن 54941 حالة أمس السبت، وفقا لوكالة يونهاب.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, فيروس كورونا, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تواصل تسجيل زيادات قياسية في إصابات كورونا
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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا يوم السبت بلغت 56431 إصابة.
وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونا و350630، بينما بلغ عدد الوفيات 7081 حالة
، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.
ويعد هذا اليوم الرابع على التوالي الذي تظل فيه الحصيلة اليومية فوق 50 ألف حالة، وقد تم الإبلاغ عن 54941 حالة أمس السبت، وفقا لوكالة يونهاب
.