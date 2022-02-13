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https://arabic.sputniknews.com/20220213/لقطة-لرونالدو-تثير-جدلا-واسعا-بين-مشجعي-مانشستر-يونايتد-فيديو-1058492803.html
لقطة لرونالدو تثير جدلا واسعا بين مشجعي مانشستر يونايتد... فيديو
لقطة لرونالدو تثير جدلا واسعا بين مشجعي مانشستر يونايتد... فيديو
تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في جدل كبير بين مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أظهره مقطع فيديو وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:22+0000
2022-02-13T12:22+0000
رياضة
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وتساءل مشجعو مانشستر يونايتد، بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية، رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله منها، حول حقيقة ما إذا كان نجم اليونايتد قد بصق على ظهر زميله.ودافع العديد من مشجعي النادي الإنجليزي عن رونالدو، مؤكدين، بأن الأمر لم يكن سوى وهما بصريا بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا اللقطة، وأن كريستيانو بصق لكن ليس على ظهر زميله الذي كان بعيدا عنه.وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رقما سلبيا في مسيرته مع الشياطين الحمر بعدما فشل في زيارة الشباك خلال مواجهة ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.ولم يسجل رونالدو أي هدف في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد (6 مباريات)، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر خلال الفترة من ديسمبر/كانون أول 2008 حتى يناير/كانون ثان 2009".ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
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رياضة

لقطة لرونالدو تثير جدلا واسعا بين مشجعي مانشستر يونايتد... فيديو

12:22 GMT 13.02.2022
© REUTERS / DAVID KLEINكريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي
كريستيانو رونالدو خلال مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / DAVID KLEIN
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تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في جدل كبير بين مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أظهره مقطع فيديو وهو يبصق باتجاه زميله أنتوني إيلانغا.
وتساءل مشجعو مانشستر يونايتد، بعدما أظهرت لقطات تلفزيونية، رونالدو، وهو يبصق باتجاه زميله منها، حول حقيقة ما إذا كان نجم اليونايتد قد بصق على ظهر زميله.
ودافع العديد من مشجعي النادي الإنجليزي عن رونالدو، مؤكدين، بأن الأمر لم يكن سوى وهما بصريا بسبب الزاوية التي التقطت منها الكاميرا اللقطة، وأن كريستيانو بصق لكن ليس على ظهر زميله الذي كان بعيدا عنه.
وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رقما سلبيا في مسيرته مع الشياطين الحمر بعدما فشل في زيارة الشباك خلال مواجهة ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
ولم يسجل رونالدو أي هدف في جميع المسابقات مع مانشستر يونايتد (6 مباريات)، وذلك منذ فشله في زيارة الشباك خلال 7 مباريات مع الشياطين الحمر خلال الفترة من ديسمبر/كانون أول 2008 حتى يناير/كانون ثان 2009".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
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