https://arabic.sputniknews.com/20220213/ليتوانيا-تزود-أوكرانيا-بصواريخ-ستينغر-1058511267.html
ليتوانيا تزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر"
ليتوانيا تزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر"
قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "السلطات الأوكرانية تلقت مساعدة عسكرية من ليتوانيا، منها أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من طراز "ستينغر"،... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T16:27+0000
2022-02-13T16:27+0000
2022-02-13T16:27+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ريزنيكوف: "في الفترة من 12 إلى 13 فبراير/ شباط ، وصلت المساعدة العسكرية من ليتوانيا إلى أوكرانيا، وتضمنت المساعدات منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينغر، ومعدات عسكرية أخرى".وأضاف: "نشكر حكومة ليتوانيا، وكل الشعب الليتواني الصديق العظيم لأوكرانيا، وشكر كبير لوزير الدفاع في جمهورية ليتوانيا، أرفيدس أنوشاوسكاس للمساعدة، العلاقات الأوكرانية الليتوانية متينة للغاية وتستمر منذ عدة قرون".ووفقا له، تتلقى كييف الآن دعما غير مسبوق من الشركاء، وأضاف ريزنيكوف: "أنا متأكد من أن الدبلوماسية العسكرية اليوم هي أحد الضمانات الرئيسية للعلاقات بين الدول، وبفضل عشرات الاجتماعات والمحادثات الهاتفية، تتلقى أوكرانيا اليوم دعمًا غير مسبوق من الشركاء، وسيستمر ذلك".كما صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، أن "أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا، وستتبع كييف المسار السياسي والدبلوماسي، لكن البلاد مستعدة تماما لأي سيناريو".وأضاف الوزير قائلا: "خرجت العديد من التصاريح والبيانات في موسكو أن أوكرانيا تخطط لمهاجمة روسيا. هذا سخيف. لكننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاع واستبعاد إمكانية التصعيد. ونخطط لاتباع المسار السياسي والدبلوماسي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
ليتوانيا تزود أوكرانيا بصواريخ "ستينغر"
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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن "السلطات الأوكرانية تلقت مساعدة عسكرية من ليتوانيا، منها أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف من طراز "ستينغر"، و"مانبادس"، وغيرها من المعدات العسكرية".
وقال ريزنيكوف: "في الفترة من 12 إلى 13 فبراير/ شباط ، وصلت المساعدة العسكرية من ليتوانيا إلى أوكرانيا، وتضمنت المساعدات منظومات الدفاع الجوي المحمولة من طراز ستينغر، ومعدات عسكرية أخرى".
وأضاف: "نشكر حكومة ليتوانيا، وكل الشعب الليتواني الصديق العظيم لأوكرانيا، وشكر كبير لوزير الدفاع في جمهورية ليتوانيا، أرفيدس أنوشاوسكاس للمساعدة، العلاقات الأوكرانية الليتوانية متينة للغاية وتستمر منذ عدة قرون".
ووفقا له، تتلقى كييف الآن دعما غير مسبوق من الشركاء، وأضاف ريزنيكوف: "أنا متأكد من أن الدبلوماسية العسكرية اليوم هي أحد الضمانات الرئيسية للعلاقات بين الدول، وبفضل عشرات الاجتماعات والمحادثات الهاتفية، تتلقى أوكرانيا اليوم دعمًا غير مسبوق من الشركاء، وسيستمر ذلك".
كما صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف
، في وقت سابق، أن "أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا، وستتبع كييف المسار السياسي والدبلوماسي، لكن البلاد مستعدة تماما لأي سيناريو".
وأضاف الوزير قائلا: "خرجت العديد من التصاريح والبيانات في موسكو أن أوكرانيا تخطط لمهاجمة روسيا. هذا سخيف. لكننا نبذل قصارى جهدنا لتعزيز الدفاع واستبعاد إمكانية التصعيد. ونخطط لاتباع المسار السياسي والدبلوماسي".