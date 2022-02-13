https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الدفاع-البريطاني-يلغي-عطلة-عائلية-وسط-مخاوف-بشأن-أوكرانيا-1058491888.html

وزير الدفاع البريطاني يلغي "عطلة عائلية" وسط مخاوف بشأن أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني يلغي "عطلة عائلية" وسط مخاوف بشأن أوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه "ألغى عطلة عائلية في الخارج وسط مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا". 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T12:06+0000

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2022-02-13T12:06+0000

روسيا

بريطانيا

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وكتب والاس عبر حسابه على تويتر: "بعد أن عدت من موسكو في وقت مبكر من صباح السبت، ألغيت عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة في الخارج مع عائلتي لأننا قلقون بشأن تدهور الوضع في أوكرانيا".وأجرى والاس، يوم الجمعة، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في موسكو، ووصف الوزير البريطاني الحوار "بالصريح والبناء"، وأعرب عن "أمله في استمرار الاتصالات مع نظيره الروسي"، وكان أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات هو الوضع على الحدود مع أوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب لقائه مع نظيره البريطاني، أن "الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية تفاقم بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تضمنت الأجندة المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الأوروبي والتفاعل بين الهيئات العسكرية في البلدين، وأشار شويغو إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ضمانات أمنية لروسيا".وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بالامتناع عن أي رحلات إلى أوكرانيا، وقررت أيضًا ترحيل المزيد من موظفي السفارة من كييف، وأشارت إلى أن السفارة لا تزال مفتوحة، لكنها لن تكون قادرة على تقديم المساعدة القنصلية الشخصية.

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