https://arabic.sputniknews.com/20220213/وزير-الدفاع-البريطاني-يلغي-عطلة-عائلية-وسط-مخاوف-بشأن-أوكرانيا-1058491888.html
وزير الدفاع البريطاني يلغي "عطلة عائلية" وسط مخاوف بشأن أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني يلغي "عطلة عائلية" وسط مخاوف بشأن أوكرانيا
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه "ألغى عطلة عائلية في الخارج وسط مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا". 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T12:06+0000
2022-02-13T12:06+0000
2022-02-13T12:06+0000
روسيا
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058429446_0:0:2761:1554_1920x0_80_0_0_81c37f5bda1114590748defd4188b8bb.jpg
وكتب والاس عبر حسابه على تويتر: "بعد أن عدت من موسكو في وقت مبكر من صباح السبت، ألغيت عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة في الخارج مع عائلتي لأننا قلقون بشأن تدهور الوضع في أوكرانيا".وأجرى والاس، يوم الجمعة، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في موسكو، ووصف الوزير البريطاني الحوار "بالصريح والبناء"، وأعرب عن "أمله في استمرار الاتصالات مع نظيره الروسي"، وكان أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات هو الوضع على الحدود مع أوكرانيا.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عقب لقائه مع نظيره البريطاني، أن "الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية تفاقم بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تضمنت الأجندة المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الأوروبي والتفاعل بين الهيئات العسكرية في البلدين، وأشار شويغو إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ضمانات أمنية لروسيا".وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بالامتناع عن أي رحلات إلى أوكرانيا، وقررت أيضًا ترحيل المزيد من موظفي السفارة من كييف، وأشارت إلى أن السفارة لا تزال مفتوحة، لكنها لن تكون قادرة على تقديم المساعدة القنصلية الشخصية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-سيادة-اليونان-على-جزر-بحر-إيجه-ويدعو-تركيا-لتجنب-أي-عمل-استفزازي-1058490176.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058429446_66:0:2555:1867_1920x0_80_0_0_04d467b1a77d0523eec3d1e2e7f59d25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا
وزير الدفاع البريطاني يلغي "عطلة عائلية" وسط مخاوف بشأن أوكرانيا
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إنه "ألغى عطلة عائلية في الخارج وسط مخاوف بشأن الوضع في أوكرانيا".
وكتب والاس عبر حسابه على تويتر: "بعد أن عدت من موسكو في وقت مبكر من صباح السبت، ألغيت عطلة نهاية أسبوع طويلة مخططة في الخارج مع عائلتي لأننا قلقون بشأن تدهور الوضع في أوكرانيا".
وأجرى والاس، يوم الجمعة، محادثات مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في موسكو، ووصف الوزير البريطاني الحوار "بالصريح والبناء"، وأعرب عن "أمله في استمرار الاتصالات مع نظيره الروسي"، وكان أحد الموضوعات الرئيسية في المحادثات هو الوضع على الحدود مع أوكرانيا.
وأعلن وزير الدفاع الروسي
، سيرغي شويغو، عقب لقائه مع نظيره البريطاني، أن "الوضع العسكري السياسي في القارة الأوروبية تفاقم بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تضمنت الأجندة المشاكل الأكثر إلحاحا للأمن الأوروبي والتفاعل بين الهيئات العسكرية في البلدين، وأشار شويغو إلى أن الوضع العسكري السياسي في أوروبا قد ساء بشكل كبير بسبب تصاعد التوتر حول أوكرانيا، والوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من روسيا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير ضمانات أمنية لروسيا".
وفي وقت سابق، أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بالامتناع عن أي رحلات إلى أوكرانيا، وقررت أيضًا ترحيل المزيد من موظفي السفارة من كييف، وأشارت إلى أن السفارة لا تزال مفتوحة، لكنها لن تكون قادرة على تقديم المساعدة القنصلية الشخصية.