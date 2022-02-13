عربي
مصدر: مجيء القنصل الألماني إلى موسكو ليس هو المحاولة الأخيرة لمنع الحرب
https://arabic.sputniknews.com/20220213/وفد-من-طالبان-يتوجه-إلى-قطر-للقاء-ممثلين-عن-الاتحاد-الأوروبي-ودول-خليجية-1058487850.html
وفد من طالبان يتوجه إلى قطر للقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول خليجية
وفد من طالبان يتوجه إلى قطر للقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول خليجية
أعلنت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية غادر إلى قطر للقاء ممثلي دول خليجية وممثلين عن الاتحاد... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T11:01+0000
2022-02-13T11:02+0000
العالم
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/96/1044709640_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_40a376ddac353e7241e14b276b0f51ed.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة طالبان: "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر اليوم الأحد".وسيحضر الوفد لقاء مشتركا مع ممثلي دول الخليج في الدولة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية العاملة من قطر.وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا المهمة، "وعقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية"، بحسب البيان.تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء طالبان على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 في المئة من موازنة البلاد.وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.وتكافح طالبان للفوز بالاعتراف الدولي بحكومتها والتعاطي مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية القائمة منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/طالبان-سرقة-الأموال-المجمدة-من-قبل-واشنطن-تظهر-أدنى-مستوى-للفساد-الإنساني-والأخلاقي-1058428045.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/96/1044709640_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_bf76a76c935aba0356377c4921812736.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

وفد من طالبان يتوجه إلى قطر للقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول خليجية

11:01 GMT 13.02.2022 (تم التحديث: 11:02 GMT 13.02.2022)
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIحركة طالبان أفغانستان في قطر
حركة طالبان أفغانستان في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية غادر إلى قطر للقاء ممثلي دول خليجية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة طالبان: "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر اليوم الأحد".

وسيحضر الوفد لقاء مشتركا مع ممثلي دول الخليج في الدولة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية العاملة من قطر.

وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا المهمة، "وعقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية"، بحسب البيان.

تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.

واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
"طالبان": سرقة الأموال المجمدة من قبل واشنطن تظهر أدنى مستوى للفساد الإنساني والأخلاقي
11 فبراير, 16:19 GMT
وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.

ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.

وبعد استيلاء طالبان على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 في المئة من موازنة البلاد.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.
وتكافح طالبان للفوز بالاعتراف الدولي بحكومتها والتعاطي مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية القائمة منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала