https://arabic.sputniknews.com/20220213/وفد-من-طالبان-يتوجه-إلى-قطر-للقاء-ممثلين-عن-الاتحاد-الأوروبي-ودول-خليجية-1058487850.html

وفد من طالبان يتوجه إلى قطر للقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول خليجية

وفد من طالبان يتوجه إلى قطر للقاء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ودول خليجية

أعلنت الحكومة الأفغانية المشكلة من حركة طالبان، اليوم الأحد، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية غادر إلى قطر للقاء ممثلي دول خليجية وممثلين عن الاتحاد... 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T11:01+0000

2022-02-13T11:01+0000

2022-02-13T11:02+0000

العالم

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/96/1044709640_0:244:2775:1804_1920x0_80_0_0_40a376ddac353e7241e14b276b0f51ed.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة طالبان: "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر اليوم الأحد".وسيحضر الوفد لقاء مشتركا مع ممثلي دول الخليج في الدولة، وكذلك مع وفد من الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية العاملة من قطر.وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا المهمة، "وعقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية"، بحسب البيان.تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل تجاه الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.وكانت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها الإرهابية]، أعلنت في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان؛ مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية منطلقا للأعمال الإرهابية.وبعد استيلاء طالبان على السلطة واجهت الحركة تحديات اقتصادية، بعد توقف المساعدات الدولية، التي كانت تشكل نحو 75 في المئة من موازنة البلاد.وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني؛ وتزايد التراجع، مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.وتكافح طالبان للفوز بالاعتراف الدولي بحكومتها والتعاطي مع الأزمة الإنسانية والاقتصادية القائمة منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/طالبان-سرقة-الأموال-المجمدة-من-قبل-واشنطن-تظهر-أدنى-مستوى-للفساد-الإنساني-والأخلاقي-1058428045.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم