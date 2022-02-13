https://arabic.sputniknews.com/20220213/-تشغيل-الرحلات-الجوية-فوق-أوكرانيا-في-المواعيد-المحددة-ولا-توجد-عمليات-إلغاء-جماعية-1058481571.html
تشغيل الرحلات الجوية فوق أوكرانيا في المواعيد المحددة ولا توجد عمليات إلغاء جماعية
تشغيل الرحلات الجوية فوق أوكرانيا في المواعيد المحددة ولا توجد عمليات إلغاء جماعية
يتواصل تشغيل الرحلات الجوية فوق أوكرانيا، اليوم الأحد، كالمعتاد، ولا توجد عمليات إلغاء جماعية للرحلات الجوية. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T08:44+0000
2022-02-13T08:44+0000
2022-02-13T08:44+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
تعليق الرحلات الجوية
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وقال مكتب المعلومات في مطار "بوريسبيل" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "في الوقت الحالي، لا تلغي شركات الطيران رحلاتها. إذا ألغت رحلاتها، فإنها ستبلغ ركابها بالتأكيد بهذا الأمر".ووفقا للوحة النتائج عبر الإنترنت للمطارات الدولية الأوكرانية، فإنه اعتبارا من الساعة 10:00 (11:00 بتوقيت موسكو)، يتم تشغيل الرحلات الجوية في أوكرانيا وفقًا للجدول الزمني، ولا توجد عمليات إلغاء جماعية. يتضح هذا من خلال بيانات لوحة النتائج على الإنترنت لمطارات "بوريسبول" و"كييف" و"خاركيف" و"زابوروجي" و"لفوف" و"دنيبر".في الوقت نفسه، تم إلغاء رحلتين من وارسو وواحدة إلى وارسو في مطار أوديسا في 13 و14 فبراير/شباط، وألغيت أربع رحلات إلى أمستردام في مطار بوريسبيل.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/انسحاب-موظفين-أمريكيين-من-مدينة-شرقي-أوكرانيا-1058480399.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, تعليق الرحلات الجوية
تشغيل الرحلات الجوية فوق أوكرانيا في المواعيد المحددة ولا توجد عمليات إلغاء جماعية
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يتواصل تشغيل الرحلات الجوية فوق أوكرانيا، اليوم الأحد، كالمعتاد، ولا توجد عمليات إلغاء جماعية للرحلات الجوية.
وقال مكتب المعلومات في مطار "بوريسبيل" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "في الوقت الحالي، لا تلغي شركات الطيران رحلاتها. إذا ألغت رحلاتها، فإنها ستبلغ ركابها بالتأكيد بهذا الأمر".
ووفقا للوحة النتائج عبر الإنترنت للمطارات الدولية الأوكرانية، فإنه اعتبارا من الساعة 10:00 (11:00 بتوقيت موسكو)، يتم تشغيل الرحلات الجوية في أوكرانيا وفقًا للجدول الزمني، ولا توجد عمليات إلغاء جماعية. يتضح هذا من خلال بيانات لوحة النتائج على الإنترنت لمطارات "بوريسبول" و"كييف" و"خاركيف" و"زابوروجي" و"لفوف" و"دنيبر".
في الوقت نفسه، تم إلغاء رحلتين من وارسو وواحدة إلى وارسو في مطار أوديسا في 13 و14 فبراير/شباط، وألغيت أربع رحلات إلى أمستردام في مطار بوريسبيل.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات كاذبة وذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.