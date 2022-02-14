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https://arabic.sputniknews.com/20220214/الاتحاد-الدولي-للصحفيين-يدعم-احتجاج-الصحفيين-الأردنيين-ضد-انقطاع-رواتبهم-1058553096.html
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم احتجاج الصحفيين الأردنيين ضد انقطاع رواتبهم
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم احتجاج الصحفيين الأردنيين ضد انقطاع رواتبهم
أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الاثنين، عن دعمه للصحفيين الأردنيين في أكبر صحيفة يومية في الأردن، "الرأي"، الذين يحتجون على انقطاع رواتبهم منذ عدة شهور. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T15:09+0000
2022-02-14T15:09+0000
الاتحاد الدولي للصحفيين
أخبار الأردن
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وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه "يقف متضامنا مع الصحفيين ويطالب صاحب العمل بدفع رواتبهم واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية".وأوضح أن "صحفيي جريدة الرأي يكافحون منذ بداية جائحة كوفيد، حيث لم يتقاض بعض العمال رواتبهم مدة 7 أشهر بينما كانت إدارة الصحيفة تتلقى أموالهم على الفور".وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، "إنه لأمر مخز أن تقوم إدارة الصحيفة بإثراء نفسها بينما يعاني الصحفيون وعائلاتهم من الجوع".يشار إلى أن احتجاجات الصحفيين الأردنيين قد اندلعت في 6 فبراير/ شباط بسبب عدم كفاية الأجور وسنوات من سوء الإدارة التي أدت بالصحيفة إلى أزمة مالية، وفقا لبيان الاتحاد الدولي للصحفيين.
https://arabic.sputniknews.com/20190502/الشرطة-الفرنسية-مراسلة-سبوتنيك-1040834063.html
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الاتحاد الدولي للصحفيين, أخبار الأردن

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعم احتجاج الصحفيين الأردنيين ضد انقطاع رواتبهم

15:09 GMT 14.02.2022
© REUTERS / STRINGERمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الاثنين، عن دعمه للصحفيين الأردنيين في أكبر صحيفة يومية في الأردن، "الرأي"، الذين يحتجون على انقطاع رواتبهم منذ عدة شهور.
وحسب بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه "يقف متضامنا مع الصحفيين ويطالب صاحب العمل بدفع رواتبهم واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية".
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وأوضح أن "صحفيي جريدة الرأي يكافحون منذ بداية جائحة كوفيد، حيث لم يتقاض بعض العمال رواتبهم مدة 7 أشهر بينما كانت إدارة الصحيفة تتلقى أموالهم على الفور".

وقال: "نرسل تضامننا الكامل ودعمنا لزملائنا في الرأي".

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، "إنه لأمر مخز أن تقوم إدارة الصحيفة بإثراء نفسها بينما يعاني الصحفيون وعائلاتهم من الجوع".

كما حث بيلانجر أصحاب الصحيفة على احترام حقوق الصحفيين ودفع الرواتب في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن احتجاجات الصحفيين الأردنيين قد اندلعت في 6 فبراير/ شباط بسبب عدم كفاية الأجور وسنوات من سوء الإدارة التي أدت بالصحيفة إلى أزمة مالية، وفقا لبيان الاتحاد الدولي للصحفيين.
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