الاتحاد الدولي للصحفيين يدين قرار محكمة الاستئناف البريطانية بشأن أسانج

وجاء في بيان الاتحاد: "يدين الاتحاد الدولي للصحفيين ويعارض بشدة قرار المحكمة العليا البريطانية، بشأن إمكانية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة ويدعو مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء الاضطهاد الطويل الأمد لجوليان أسانج بدوافع سياسية، كما دعا الاتحاد إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه".واقترب جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" خطوة من مواجهة تهم جنائية في الولايات المتحدة، بعد أن كسبت واشنطن، اليوم الجمعة، قضية استئناف أمام محكمة إنجليزية.وتوجّه السلطات الأمريكية إلى أسانج الأسترالي المولد والبالغ من العمر 50 عاما، 18 تهمة تتعلق بتسريب موقع "ويكيليكس" عددا كبيرا من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية التي قالت إنها عرضت أرواحا للخطر.وأنصار أسانج يصفونه بأنه بطل وقع ضحية للولايات المتحدة لفضحه مخالفات أمريكية في أفغانستان والعراق.وكسبت الولايات المتحدة طعنا في حكم أصدره قاض في لندن في الرابع من يناير/ كانون الثاني، ويقضي بعدم تسليم أسانج لاحتمال إقدامه على الانتحار في سجن في الولايات المتحدة.ونفى أسانج ارتكاب أي مخالفات ولم يكن حاضرا في المحكمة. وهو لا يزال في سجن بلمارش الشديد الحراسة في لندن، حيث أمضى أكثر من عامين ونصف العام.وبرز موقع "ويكيليكس" عندما نشر في عام 2010، مقطع فيديو للجيش الأمريكي يظهر هجوما شنته مروحيات أباتشي في بغداد عام 2007، أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم اثنان من الطاقم الصحفي في وكالة "رويترز". ثم بث الموقع آلاف الملفات السرية والبرقيات الدبلوماسية.
قال المتحدث باسم الاتحاد الدولي للصحفيين لـ "سبوتنيك"، إن الاتحاد يدين القرار البريطاني بشأن جوليان أسانج، ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء اضطهاده وإسقاط جميع التهم.
وجاء في بيان الاتحاد: "يدين الاتحاد الدولي للصحفيين ويعارض بشدة قرار المحكمة العليا البريطانية، بشأن إمكانية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة ويدعو مرة أخرى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء الاضطهاد الطويل الأمد لجوليان أسانج بدوافع سياسية، كما دعا الاتحاد إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليه".
وتوجّه السلطات الأمريكية إلى أسانج الأسترالي المولد والبالغ من العمر 50 عاما، 18 تهمة تتعلق بتسريب موقع "ويكيليكس" عددا كبيرا من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية التي قالت إنها عرضت أرواحا للخطر.
وأنصار أسانج يصفونه بأنه بطل وقع ضحية للولايات المتحدة لفضحه مخالفات أمريكية في أفغانستان والعراق.
وكسبت الولايات المتحدة طعنا في حكم أصدره قاض في لندن في الرابع من يناير/ كانون الثاني، ويقضي بعدم تسليم أسانج لاحتمال إقدامه على الانتحار في سجن في الولايات المتحدة.
ونفى أسانج ارتكاب أي مخالفات ولم يكن حاضرا في المحكمة. وهو لا يزال في سجن بلمارش الشديد الحراسة في لندن، حيث أمضى أكثر من عامين ونصف العام.
وبرز موقع "ويكيليكس" عندما نشر في عام 2010، مقطع فيديو للجيش الأمريكي يظهر هجوما شنته مروحيات أباتشي في بغداد عام 2007، أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم اثنان من الطاقم الصحفي في وكالة "رويترز". ثم بث الموقع آلاف الملفات السرية والبرقيات الدبلوماسية.