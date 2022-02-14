https://arabic.sputniknews.com/20220214/الخارجية-الإيرانية-عبد-اللهيان-بحث-هاتفيا-مع-بوريل-تطورات-المفاوضات-النووية-1058560485.html
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان بحث هاتفيا مع بوريل تطورات المفاوضات النووية
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان بحث هاتفيا مع بوريل تطورات المفاوضات النووية
بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطورات المفاوضات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T19:25+0000
2022-02-14T19:25+0000
2022-02-14T19:25+0000
إيران
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طهران - سبوتنيك. وأشار بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن بوريل أشار إلى أن "محادثات فيينا قد وصلت إلى مرحلة حساسة وأن جميع الأطراف بحاجة إلى التحلي بالمرونة للمساعدة في تقدم المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار قدرات كل طرف ومحدوديته".من جانبه، شدد عبد اللهيان على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء المبنية على المنطق والواقعية".وأشار البيان الإيراني إلى أن الجانبين وصفا المفاوضات في فيينا بشكل عام بالإيجابية، واتفقا على "مواصلة المشاورات والمحادثات الوثيقة بين الجانبين لدفع عملية المفاوضات إلى الأمام".ومن جانبه، قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول المفاوضات النووية في فيينا.وكتب بوريل عبر حسابه على تويتر: "اتصال آخر مهم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. كمنسق لخطة العمل الشاملة، أعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق. حانت لحظة بذل الجهود القصوى والوصول إلى تفاهم".
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إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان بحث هاتفيا مع بوريل تطورات المفاوضات النووية
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطورات المفاوضات النووية في فيينا، معتبرين أن المفاوضات بشكل عام إيجابية.
طهران - سبوتنيك. وأشار بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، أن بوريل أشار إلى أن "محادثات فيينا
قد وصلت إلى مرحلة حساسة وأن جميع الأطراف بحاجة إلى التحلي بالمرونة للمساعدة في تقدم المفاوضات، مع الأخذ في الاعتبار قدرات كل طرف ومحدوديته".
من جانبه، شدد عبد اللهيان على أن بلاده "لن تتراجع عن خطوطها الحمراء المبنية على المنطق والواقعية".
وأشار البيان الإيراني إلى أن الجانبين وصفا المفاوضات في فيينا بشكل عام بالإيجابية، واتفقا على "مواصلة المشاورات
والمحادثات الوثيقة بين الجانبين لدفع عملية المفاوضات إلى الأمام".
ومن جانبه، قال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق، وذلك عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حول المفاوضات النووية في فيينا.
وكتب بوريل عبر حسابه على تويتر: "اتصال آخر مهم مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. كمنسق لخطة العمل الشاملة، أعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق. حانت لحظة بذل الجهود القصوى والوصول إلى تفاهم".