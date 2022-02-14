عربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220214/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-لم-تبلغ-موسكو-بنية-توجيه-ضربة-لزعيم-داعش-في-سوريا-1058529934.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة لم تخطر موسكو مسبقًا بالضربة التي استهدفت أحد قادة "داعش" في سوريا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:54+0000
2022-02-14T09:05+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f6e45912a9fa82786dc324d4f3e0071f.jpg
وقال سيرومولوتوف للصحفيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة للتو التحقيق في هذا، بسبب مقتل الكثير من المدنيين، وعلى الرغم من أن النتيجة تبقى نتيجة في حال تمت تصفيته بالفعل".وأضاف "لم يبلغونا بالضربة، قالوا فقط أنه سيتم تنفيذ عملية، ولم يحددوها، وهذا هو إجراء اعتيادي في قواعد منع الاشتباك"، مؤكدا على التزام واشنطن بإجراءات عدم الاشتباك مغ موسكو في سوريا.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_40842505831a722686ff4510ff301abb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا

08:54 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 14.02.2022)
© Sputnik . Владимир Песня / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Владимир Песня
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة لم تخطر موسكو مسبقًا بالضربة التي استهدفت أحد قادة "داعش" في سوريا.
وقال سيرومولوتوف للصحفيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة للتو التحقيق في هذا، بسبب مقتل الكثير من المدنيين، وعلى الرغم من أن النتيجة تبقى نتيجة في حال تمت تصفيته بالفعل".

وأضاف "لم يبلغونا بالضربة، قالوا فقط أنه سيتم تنفيذ عملية، ولم يحددوها، وهذا هو إجراء اعتيادي في قواعد منع الاشتباك"، مؤكدا على التزام واشنطن بإجراءات عدم الاشتباك مغ موسكو في سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.
وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.
وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала