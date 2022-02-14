https://arabic.sputniknews.com/20220214/الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-لم-تبلغ-موسكو-بنية-توجيه-ضربة-لزعيم-داعش-في-سوريا-1058529934.html
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة لم تخطر موسكو مسبقًا بالضربة التي استهدفت أحد قادة "داعش" في سوريا. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:54+0000
2022-02-14T08:54+0000
2022-02-14T09:05+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال سيرومولوتوف للصحفيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة للتو التحقيق في هذا، بسبب مقتل الكثير من المدنيين، وعلى الرغم من أن النتيجة تبقى نتيجة في حال تمت تصفيته بالفعل".وأضاف "لم يبلغونا بالضربة، قالوا فقط أنه سيتم تنفيذ عملية، ولم يحددوها، وهذا هو إجراء اعتيادي في قواعد منع الاشتباك"، مؤكدا على التزام واشنطن بإجراءات عدم الاشتباك مغ موسكو في سوريا.وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
08:54 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أوليغ سيرومولوتوف، أن الولايات المتحدة لم تخطر موسكو مسبقًا بالضربة التي استهدفت أحد قادة "داعش" في سوريا.
وقال سيرومولوتوف للصحفيين: "لقد بدأت الولايات المتحدة للتو التحقيق في هذا، بسبب مقتل الكثير من المدنيين، وعلى الرغم من أن النتيجة تبقى نتيجة في حال تمت تصفيته بالفعل".
وأضاف "لم يبلغونا بالضربة، قالوا فقط أنه سيتم تنفيذ عملية، ولم يحددوها، وهذا هو إجراء اعتيادي في قواعد منع الاشتباك"، مؤكدا على التزام واشنطن بإجراءات عدم الاشتباك مغ موسكو في سوريا.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم "داعش"
، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال العملية شمالي سوريا، صباح اليوم.
وأكد بايدن سلامة كل الأمريكيين الذين شاركوا في عملية استهداف زعيم "داعش" شمالي سوريا.
وفي وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي يلقي خطابا مساء اليوم حول تفاصيل عملية استهداف وقتل زعيم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) شمالي سوريا.