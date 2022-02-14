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السودان يحظر التظاهر في وسط الخرطوم
السودان يحظر التظاهر في وسط الخرطوم
أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر في وسط العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T09:11+0000
2022-02-14T09:11+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (حكومية)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقالت اللجنة في بيانها: "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح بالتجمعات فيها".ودعت اللجنة المواطنين إلى أن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.وأكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الولايات-المتحدة-تندد-بالمضايقات-والترهيب-للمحتجين-في-السودان-1058341643.html
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أخبار السودان اليوم

السودان يحظر التظاهر في وسط الخرطوم

09:11 GMT 14.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أعلنت السلطات السودانية حظر التظاهر في وسط العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين.
جاء ذلك في بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم (حكومية)، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
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وقالت اللجنة في بيانها: "منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح بالتجمعات فيها".
ودعت اللجنة المواطنين إلى أن يكون تجمع المواكب في الميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وأكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة في السودان لاسيما العاصمة الخرطوم احتجاجات واسعة، ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في مقدمتها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما ترى فيه قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، وهو ما ينفيه الجيش.
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