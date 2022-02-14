https://arabic.sputniknews.com/20220214/المجلس-الرئاسي-يستقبل-مستشارة-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1058551195.html
المجلس الرئاسي الليبي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة
المجلس الرئاسي الليبي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة
استقبل المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، السيدة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:50+0000
2022-02-14T14:50+0000
2022-02-14T14:52+0000
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، وأكد الجانبان ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة.من جانبها أشادت المستشارة الأممية، بجهود المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/ويليامز-تلتقي-باشاغا-وتؤكد-ضرورة-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-في-أقرب-وقت-ممكن-1058508421.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
المجلس الرئاسي الليبي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة
14:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 14:52 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
استقبل المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، السيدة ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، وأكد الجانبان ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
من جانبها أشادت المستشارة الأممية، بجهود المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد استقبل اليوم أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك لمناقشة آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية
، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى بلدهم الغني بالنفط منه لسنوات.
وتعاني ليبيا
حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.