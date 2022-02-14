https://arabic.sputniknews.com/20220214/النرويج-تمنع-طائراتها-من-التحليق-فوق-الأراضي-الأوكرانية-1058550191.html
النرويج تمنع طائراتها من التحليق فوق الأراضي الأوكرانية
النرويج تمنع طائراتها من التحليق فوق الأراضي الأوكرانية
أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية، اليوم الاثنين، أنها قررت تجنب التحليق في أجواء أوكرانيا بسبب المخاوف الأمنية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T14:29+0000
2022-02-14T14:29+0000
2022-02-14T14:29+0000
أخبار أوكرانيا
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مورمانسك - سبوتنيك. وجاء في بيان لها: "لقد اتخذنا هذا القرار بناء على تقييم شامل للسلامة، لذلك قررنا عدم التحليق فوق أوكرانيا حتى إشعار آخر".ويأتي قرار شركة الطيران في أعقاب إلغاء نظيرتها الهولندية "كيه إل إم"الرحلات المتجهة إلى أوكرانيا. قال متحدث باسم "كيه إل إم"لوكالة "سبوتنيك" إن الشركة تراقب الوضع يوميا، لكنهم لم يقرروا متى ستستأنف الرحلات إلى كييف.من جانبها قالت شركة الطيران الأوكرانية "سكاي آب" أمس الأحد، إن شركات التأمين الدولية أوقفت التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب مخاطر مرتبطة بالقتال (المحتمل).في هذا الصدد، حث المؤجرون شركات الطيران الأوكرانية على إعادة جميع الطائرات إلى الاتحاد الأوروبي. وفقا لوزارة البنية التحتية الأوكرانية، لا يزال المجال الجوي الوطني مفتوحا حيث تستعد الحكومة لاعتماد تدابير السلامة لشركات النقل الجوي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
النرويج تمنع طائراتها من التحليق فوق الأراضي الأوكرانية
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أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية، اليوم الاثنين، أنها قررت تجنب التحليق في أجواء أوكرانيا بسبب المخاوف الأمنية.
مورمانسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان لها: "لقد اتخذنا هذا القرار بناء على تقييم شامل للسلامة، لذلك قررنا عدم التحليق فوق أوكرانيا حتى إشعار آخر".
ويأتي قرار شركة الطيران في أعقاب إلغاء نظيرتها الهولندية "كيه إل إم"الرحلات المتجهة إلى أوكرانيا. قال متحدث باسم "كيه إل إم"لوكالة "سبوتنيك" إن الشركة تراقب الوضع يوميا، لكنهم لم يقرروا متى ستستأنف الرحلات إلى كييف.
من جانبها قالت شركة الطيران الأوكرانية "سكاي آب" أمس الأحد، إن شركات التأمين الدولية أوقفت التأمين على الطائرات عند التحليق فوق البلاد بسبب مخاطر مرتبطة بالقتال
(المحتمل).
في هذا الصدد، حث المؤجرون شركات الطيران الأوكرانية على إعادة جميع الطائرات إلى الاتحاد الأوروبي. وفقا لوزارة البنية التحتية الأوكرانية، لا يزال المجال الجوي الوطني مفتوحا حيث تستعد الحكومة لاعتماد تدابير السلامة لشركات النقل الجوي.