https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-حكومة-الوحدة-الوطنية-الليبية-يستقبل-نظيره-الفلسطيني-1058538991.html
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يستقبل نظيره الفلسطيني
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يستقبل نظيره الفلسطيني
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:08+0000
2022-02-14T12:08+0000
2022-02-14T12:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وخلال زيارة رسمية لطرابلس يبحث اشتية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ويبحث الجانبان كذلك التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة لسبل دعم الشعب الفلسطيني "الذي يقاوم الاحتلال".ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني مساء أمس الأحد، إلى طرابلس، في مستهل زيارة تستغرق يومين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وكان في استقبال اشتية وزير الداخلية الليبي خالد مازن، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في العاصمة الليبية محمد رحال، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومجلس الجالية وشخصيات من الجالية الفلسطينية في ليبيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمم-المتحدة-تؤكد-دعمها-لعبد-الحميد-الدبيبة-رئيسا-للوزراء-في-ليبيا-1058336721.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يستقبل نظيره الفلسطيني
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استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.
وخلال زيارة رسمية لطرابلس يبحث اشتية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
ويبحث الجانبان كذلك التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، بالإضافة لسبل دعم الشعب الفلسطيني "الذي يقاوم الاحتلال".
ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني مساء أمس الأحد، إلى طرابلس، في مستهل زيارة تستغرق يومين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
وكان في استقبال اشتية وزير الداخلية الليبي خالد مازن، والقائم بأعمال السفارة الفلسطينية في العاصمة الليبية محمد رحال، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومجلس الجالية وشخصيات من الجالية الفلسطينية في ليبيا.