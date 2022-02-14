https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يعين-الفريق-ياسين-إبراهيم-ياسين-وزيرا-مكلفا-لوزارة-الدفاع-1058565220.html
البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع
البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:50+0000
2022-02-14T21:50+0000
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أخبار السودان اليوم
وزير الدفاع السوداني
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الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الاثنين، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا قضى بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع".ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي عدة إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، ما دفع إلى خروج تظاهرات واحتجاجات متواصلة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لهذه الإجراءات.ولم يفلح اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قائد الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تهدئة الشارع، وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي أعلن حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية.وفي 20 يناير الماضي، أصدر البرهان قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة لتصريف الأعمال.ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة بإجراء انتخابات في يوليو 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-في-السودان-يتسلم-دعوة-رسمية-لزيارة-الإمارات-1058551086.html
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أخبار السودان اليوم, وزير الدفاع السوداني
البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع
21:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 22:22 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.
الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الاثنين، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا قضى بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين
، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع".
وسبق أن تولى الفريق ياسين إبراهيم ياسين، منصب وزير الدفاع في 13 مايو/أيار 2020، بعد وفاة وزير الدفاع السابق جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة في عاصمة جنوب السودان جوبا، وكان ذلك ضمن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي تم حلها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي عدة إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، ما دفع إلى خروج تظاهرات واحتجاجات متواصلة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لهذه الإجراءات.
ولم يفلح اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قائد الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك
، في تهدئة الشارع، وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي أعلن حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية.
وفي 20 يناير الماضي، أصدر البرهان قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة لتصريف الأعمال.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة بإجراء انتخابات في يوليو 2023.