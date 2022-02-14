عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-السوداني-يعين-الفريق-ياسين-إبراهيم-ياسين-وزيرا-مكلفا-لوزارة-الدفاع-1058565220.html
البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع
البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:50+0000
2022-02-14T22:22+0000
أخبار السودان اليوم
وزير الدفاع السوداني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104283/52/1042835204_0:268:3073:1996_1920x0_80_0_0_2912838a0660a14018ee043a6402e3e6.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الاثنين، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا قضى بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع".ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي عدة إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، ما دفع إلى خروج تظاهرات واحتجاجات متواصلة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لهذه الإجراءات.ولم يفلح اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قائد الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تهدئة الشارع، وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي أعلن حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية.وفي 20 يناير الماضي، أصدر البرهان قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة لتصريف الأعمال.ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة بإجراء انتخابات في يوليو 2023.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-في-السودان-يتسلم-دعوة-رسمية-لزيارة-الإمارات-1058551086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104283/52/1042835204_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_8e39d05a0ddb3891a52ad3340415ceb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, وزير الدفاع السوداني

البرهان يعيد تكليف الفريق ياسين إبراهيم وزيرا للدفاع

21:50 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 22:22 GMT 14.02.2022)
© REUTERS / STRINGERرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول اجتماع مع الأعضاء
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في أول اجتماع مع الأعضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرGoogle news
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أن رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، أصدر قرارا بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع.
الخرطوم - سبوتنيك. وأوضح المجلس في بيان نشره اليوم الاثنين، "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، اليوم قرارا قضى بتعيين الفريق ياسين إبراهيم ياسين، وزيرا مكلفا لوزارة الدفاع".
وسبق أن تولى الفريق ياسين إبراهيم ياسين، منصب وزير الدفاع في 13 مايو/أيار 2020، بعد وفاة وزير الدفاع السابق جمال الدين عمر، إثر ذبحة صدرية مفاجئة في عاصمة جنوب السودان جوبا، وكان ذلك ضمن حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي تم حلها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويشهد السودان أزمة سياسية عاصفة منذ أن أعلن البرهان في 25 أكتوبر الماضي عدة إجراءات تضمنت إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، ما دفع إلى خروج تظاهرات واحتجاجات متواصلة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى رفضا لهذه الإجراءات.
ولم يفلح اتفاق سياسي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين قائد الجيش السوداني، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تهدئة الشارع، وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي أعلن حمدوك استقالته من منصبه على خلفية الأزمة السياسية.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
رئيس مجلس السيادة في السودان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات
14:40 GMT
وفي 20 يناير الماضي، أصدر البرهان قرارا بتكليف 15 وزيرا في حكومة لتصريف الأعمال.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية يتقاسم فيها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 3 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تنتهي هذه الفترة بإجراء انتخابات في يوليو 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала