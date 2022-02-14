https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مصلحة-الشهر-العقاري-المصري-يكشف-عن-رسوم-تسجيل-العقارات-والأراضي-فيديو-1058564928.html
رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري يكشف عن رسوم تسجيل العقارات والأراضي.. فيديو
رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري يكشف عن رسوم تسجيل العقارات والأراضي.. فيديو
كشف رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري جمال ياقوت عن الرسوم التي يدفعها كل من يريد تسجيل عقارات أو أراضي. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T21:38+0000
2022-02-14T21:38+0000
2022-02-14T21:38+0000
مصر
رسوم
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ووفقا لتصريحات أدلى بها ياقوت اليوم الإثنين، عبر إحدى الفضائيات المصرية، فقد أكد أن "رسوم التسجيل في الشهر العقاري 500 جنيه للوحدات من متر لـ 100 متر،و1000 جنيه للوحدات من 100 لـ 200 متر.وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري أن قيمة رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري لم يتم تغييرها عما كانت عليه من قبل.وبخصوص تسجيل الأراضي قال ياقوت: "رسوم تسجيل الأراضي من متر لـ 5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة 1000 جنيه، ومن 10 أفدنة فيما فوق 2000 جنيه".
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مصر, رسوم
رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري يكشف عن رسوم تسجيل العقارات والأراضي.. فيديو
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كشف رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري جمال ياقوت عن الرسوم التي يدفعها كل من يريد تسجيل عقارات أو أراضي.
ووفقا لتصريحات أدلى بها ياقوت اليوم الإثنين، عبر إحدى الفضائيات المصرية، فقد أكد أن "رسوم التسجيل في الشهر العقاري
500 جنيه للوحدات من متر لـ 100 متر،و1000 جنيه للوحدات من 100 لـ 200 متر.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري المصري أن قيمة رسوم تسجيل العقارات
في الشهر العقاري لم يتم تغييرها عما كانت عليه من قبل.
ولفت إلى أن رسوم تسجيل الوحدات من 200 متر لـ 300 متر هو 1500 جنيه، مشيرا إلى أن الوحدات فوق الـ 300 متر يتم تحصيل 2000 جنيه، كرسوم تسجيل لها.
وبخصوص تسجيل الأراضي قال ياقوت: "رسوم تسجيل الأراضي من متر لـ 5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة 1000 جنيه، ومن 10 أفدنة فيما فوق 2000 جنيه".
25 فبراير 2021, 09:23 GMT