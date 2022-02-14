https://arabic.sputniknews.com/20220214/رجل-معلق-في-الهواء-دون-حزام-أمان-فيديو-1058529235.html
رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو
رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو
أظهر مقطع فيديو رجلا وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:49+0000
2022-02-14T08:49+0000
2022-02-14T08:50+0000
العالم
نادي الفيديو
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عاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.وفي مقطع الفيديو القصير هذا الذي تمت مشاركته على منصة تويتر، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من إطلاق المعدات في الوقت المحدد أثناء تحضير الاثنين للرحلة، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو
08:49 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أظهر مقطع فيديو رجلا وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان.
عاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.
وفي مقطع الفيديو القصير هذا الذي تمت مشاركته على منصة تويتر، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.
ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من إطلاق المعدات في الوقت المحدد أثناء تحضير الاثنين للرحلة، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.