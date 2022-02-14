عربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رجل-معلق-في-الهواء-دون-حزام-أمان-فيديو-1058529235.html
رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو
رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو
أظهر مقطع فيديو رجلا وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:49+0000
2022-02-14T08:50+0000
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752437_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8dc59617a9f021e14c540593a1a1f53.jpg
عاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.وفي مقطع الفيديو القصير هذا الذي تمت مشاركته على منصة تويتر، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من إطلاق المعدات في الوقت المحدد أثناء تحضير الاثنين للرحلة، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050752437_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_20095a3915c9a0c9f9e95b0afc9d153d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, نادي الفيديو

رجل معلق في الهواء دون حزام أمان... فيديو

08:49 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 08:50 GMT 14.02.2022)
© AP Photo / Pablo Sanhuezaسانتياغو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، تشيلي 19 نوفمبر 2021
سانتياغو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، تشيلي 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Pablo Sanhueza
تابعنا عبرGoogle news
أظهر مقطع فيديو رجلا وهو معلق على طائرة شراعية في الهواء دون حزام أمان.
عاش مدرب للطيران الشراعي دقائق من الرعب بعد الطيران لعدة أمتار في الهواء دون أن يكون محصنا بأي نوع من إجراءات السلامة، ويعود السبب في ذلك إلى أن المدرب لم يطلق المعدات في الوقت المناسب أثناء التحضير لرحلة اثنين من هواة هذا الطيران.
وفي مقطع الفيديو القصير هذا الذي تمت مشاركته على منصة تويتر، يمكن رؤية طائرة شراعية وطيارين بكل معدات السلامة الخاصة بهما ومستعدين للطيران، حيث كان مدرب الطيران الشراعي يساعدهما في التحضير للإقلاع في تلال منطقة بوينتي ألتو في تشيلي.
ومع ذلك، لم يتمكن المدرب من إطلاق المعدات في الوقت المحدد أثناء تحضير الاثنين للرحلة، وبسبب هبوب رياح قوية، طار الثلاثي في الهواء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала