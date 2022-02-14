https://arabic.sputniknews.com/20220214/سكان-غارات-التحالف-العربي-استهدفت-محطة-أرضية-للأقمار-الصناعية-بصنعاء-1058523375.html
وكالة: غارات التحالف العربي استهدفت محطة أرضية للأقمار الصناعية بصنعاء
وكالة: غارات التحالف العربي استهدفت محطة أرضية للأقمار الصناعية بصنعاء
قال التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، إن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن دمر منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T03:28+0000
2022-02-14T03:28+0000
2022-02-14T03:28+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وقال سكان إن القصف استهدف محطة أرضية للأقمار الصناعية في محيط وزارة الاتصالات في شمال صنعاء، وفقا لوكالة رويترز.وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن هجوما للتحالف استهدف وزارة الاتصالات ودمر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية وألحق أضرارا بالغة بالمبنى المجاور للشركة.وقال التحالف إن "أنصار الله" تستخدم المقرات الحكومية "عسكريا لإطلاق عمليات عدائية".وأضاف أنه "استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".وقال التحالف يوم الخميس الماضي إن 12 شخصا أُصيبوا بجراح في مطار أبها السعودي بشظايا نجمت عن تدمير الدفاعات الجوية طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.وأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن الحركة قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة طراز قاصف 2.ويقاتل التحالف حركة أنصار الله منذ أوائل 2015 بعد أن أخرجت الحركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أنصار-الله-تؤكد-استهداف-وزارة-الاتصالات-في-صنعاء-والتحالف-العربي-يرد-1058522397.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله
وكالة: غارات التحالف العربي استهدفت محطة أرضية للأقمار الصناعية بصنعاء
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قال التلفزيون السعودي، اليوم الاثنين، إن التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن دمر منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيرات، وذلك بعد أن طلب من المدنيين المتواجدين بمقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء إخلاءها فورا.
وقال سكان إن القصف استهدف محطة أرضية للأقمار الصناعية
في محيط وزارة الاتصالات في شمال صنعاء، وفقا لوكالة رويترز.
وأفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن هجوما للتحالف استهدف وزارة الاتصالات ودمر مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية وألحق أضرارا بالغة بالمبنى المجاور للشركة.
وقال التحالف إن "أنصار الله" تستخدم المقرات الحكومية "عسكريا لإطلاق عمليات عدائية".
وأضاف أنه "استجابة للتهديد سيتم تدمير موقع مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".
وقال التحالف يوم الخميس الماضي إن 12 شخصا أُصيبوا بجراح في مطار أبها السعودي بشظايا نجمت عن تدمير الدفاعات الجوية طائرة مسيرة محملة بمتفجرات.
وأعلن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن الحركة قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة طراز قاصف 2.
ويقاتل التحالف حركة أنصار الله منذ أوائل 2015 بعد أن أخرجت الحركة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.