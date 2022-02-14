https://arabic.sputniknews.com/20220214/لوكاشينكو-يكشف-أسباب-التدريبات-الروسية---البيلاروسية-بالقرب-من-الحدود-الأوكرانية-1058536071.html
لوكاشينكو يكشف أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
لوكاشينكو يكشف أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T11:14+0000
2022-02-14T11:14+0000
2022-02-14T11:14+0000
روسيا
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وقال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، بحسب ما ذكر موقع "belta".وأضاف: "سنجري تدريبات، ونتيجة لذلك، سنحدد المناطق التي نحتاج فيها للاحتفاظ ببعض القوات المسلحة".وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اللقاء بين رئيسي روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، المقرر قبل نهاية الأسبوع الجاري.وقال بيسكوف ردا على سؤال بشأن اللقاء المحتمل: "نعم، يتم التحضير لهذا الاجتماع ونتوقع عقده بنهاية الأسبوع".
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرئيس-بوتين-يبحث-مع-لوكاشينكو-الرد-الغربي-على-المقترحات-الأمنية-الروسية-1058464354.html
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روسيا
لوكاشينكو يكشف أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية
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تحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن أسباب التدريبات الروسية - البيلاروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وقال لوكاشينكو: "قبل هذه الهستيريا حول التدريبات الروسية - البيلاروسية، قررنا إجراء التدريبات في جنوب جمهوريتنا. كان علينا أن نجريها بأنفسنا من أجل تحديد المكان الذي يجب أن نحتفظ فيه بعدد صغير من القوات بسبب حقيقة ما يحدث في أوكرانيا، كتدفق الأسلحة، وهاربين من العدالة، تشكيل معسكرات التدريب"، بحسب ما ذكر موقع "belta"
.
وشدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا قررت تعزيز الحدود في هذا الاتجاه، وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على علاقات جيدة مع الأوكرانيين، وخصوصا سكان المنطقة الحدودية".
وأضاف: "سنجري تدريبات، ونتيجة لذلك، سنحدد المناطق التي نحتاج فيها للاحتفاظ ببعض القوات المسلحة".
وبخصوص منظومات الدفاع الجوي قال لوكاشينكو: "الدفاع الجوي أمر شائع، هناك الكثير من الأشياء المشتركة بيننا وبين روسيا، لقد أنشأنا مراكز تدريب مشتركة، وأعطتنا روسيا أسلحة، ومنظومات "S-400s" وغيرها من المعدات الحديثة حتى نتمكن من دراستها".
وفي وقت سابق، أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اللقاء بين رئيسي روسيا وبيلاروس، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، المقرر قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال بيسكوف ردا على سؤال بشأن اللقاء المحتمل: "نعم، يتم التحضير لهذا الاجتماع ونتوقع عقده بنهاية الأسبوع".