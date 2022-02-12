https://arabic.sputniknews.com/20220212/الرئيس-بوتين-يبحث-مع-لوكاشينكو-الرد-الغربي-على-المقترحات-الأمنية-الروسية-1058464354.html
الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية
الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث ناقشا رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية لروسيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:07+0000
2022-02-12T16:07+0000
2022-02-12T16:19+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".وأضافت: "وتم النظر في بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن الموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن روسيا".وحسب المصدر، فقد "اتفق الرئيسان على المزيد من الاتصالات الشخصية".من جانب آخر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طلبت بها موسكو.وقال الكرملين في بيان "لفت فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة".في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/نائب-وزير-الخارجية-الروسية-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-العلاقات-بين-البلدين-1058463924.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية
16:07 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 12.02.2022) تابعنا عبر
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث ناقشا رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية لروسيا.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".
وأضافت: "وتم النظر في بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن الموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن روسيا".
وحسب المصدر، فقد "اتفق الرئيسان على المزيد من الاتصالات الشخصية".
من جانب آخر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طلبت بها موسكو.
وقال الكرملين في بيان "لفت فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة".
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.