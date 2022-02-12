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الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية
الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث ناقشا رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية لروسيا. 12.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-12T16:07+0000
2022-02-12T16:19+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".وأضافت: "وتم النظر في بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن الموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن روسيا".وحسب المصدر، فقد "اتفق الرئيسان على المزيد من الاتصالات الشخصية".من جانب آخر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طلبت بها موسكو.وقال الكرملين في بيان "لفت فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة".في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/نائب-وزير-الخارجية-الروسية-يبحث-مع-نظيره-الكويتي-العلاقات-بين-البلدين-1058463924.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية

16:07 GMT 12.02.2022 (تم التحديث: 16:19 GMT 12.02.2022)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث ناقشا رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية لروسيا.
وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: "أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".
وأضافت: "وتم النظر في بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن الموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن روسيا".
وحسب المصدر، فقد "اتفق الرئيسان على المزيد من الاتصالات الشخصية".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات بين البلدين
15:57 GMT
من جانب آخر أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، إلى غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طلبت بها موسكو.
وقال الكرملين في بيان "لفت فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة".
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.
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