https://arabic.sputniknews.com/20220214/محمد-بن-راشد-يتدخل-بعد-خلاف-على-تركة-ماجد-الفطيم-كم-تبلغ-ثروته؟-1058540203.html
محمد بن راشد يتدخل بعد خلاف على تركة ماجد الفطيم... كم تبلغ ثروته؟
محمد بن راشد يتدخل بعد خلاف على تركة ماجد الفطيم... كم تبلغ ثروته؟
أكدت مجموعة "ماجد الفطيم" تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة رجل الأعمال الإماراتي الذي توفي نهاية... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:27+0000
2022-02-14T12:27+0000
2022-02-14T12:27+0000
العالم العربي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت المجموعة في بيان لموقع "الشرق" أن اللجنة لن تشرف على المجموعة أو أنشطتها التجارية، مؤكدة "لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، استنادا لهيكلية حوكمة شفافة وآليات عمل محكمة".وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عيّن لجنة قضائية لحل نزاع بين ورثة ماجد الفطيم، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة، كما أفصح 7 أشخاص مُطَّلعين للصحيفة البريطانية.وأسس رجل الأعمال الإماراتي الراحل، مجموعة "ماجد الفطيم" القابضة العملاقة عام 1992، التي تمتلك وتدير 13 فندقا و26 مركزا تجاريا، أبرزها "مول الإمارات" في دبي، و"مول مصر" في القاهرة.وتمتلك المجموعة كذلك رخصة حصرية لتشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، كما تمتلك علامة دور السينما VOX، التي تدير أكثر من 58 دار عرض بأكثر من 500 شاشة.وصنفت مجلة فوربس "ماجد الفطيم" في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب لعام 2021، بثروة تقدر بـ3.6 مليار دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الشيخ محمد بن راشد لمعالجة قضية إرث تتعلق بعائلة الفطيم، ففي يونيو/حزيران من عام 2001 أعلنت مجموعة الفطيم أنها توصلت إلى اتفاق بنقل كامل ملكية المجموعة الى عبدالله الفطيم، بعد أن كانت مملوكة بالاشتراك بين عبد الله وابن عمه ماجد.وجاء في الإعلان الرسمي آنذاك: "إننا شاكرون لمساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إلى هذا الاتفاق المهم"، إذ كان الشيخ محمد يتولّى حينها منصب ولي عهد دبي ووزير دفاع دولة الإمارات.
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العالم العربي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن راشد يتدخل بعد خلاف على تركة ماجد الفطيم... كم تبلغ ثروته؟
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أكدت مجموعة "ماجد الفطيم" تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة رجل الأعمال الإماراتي الذي توفي نهاية العام الماضي.
وقالت المجموعة في بيان لموقع "الشرق"
أن اللجنة لن تشرف على المجموعة أو أنشطتها التجارية، مؤكدة "لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، استنادا لهيكلية حوكمة شفافة وآليات عمل محكمة".
17 ديسمبر 2021, 13:55 GMT
وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، عيّن لجنة قضائية لحل نزاع بين ورثة ماجد الفطيم، وسط تقارير حول نشوب نزاع بين ورثة المؤسس العشرة، كما أفصح 7 أشخاص مُطَّلعين للصحيفة البريطانية.
وتتمثل مهمة اللجنة في التوسط بين المساهمين وحماية مصالح المجموعة واقتصاد دبي فيما يتعافى من انعكاسات جائحة كورونا، وشدد أحد المصادر بحسب "الشرق" على أن "مجموعة ماجد الفطيم تمثل أهمية كبرى للغاية للإمارة، بحيث لا يمكن للحكومة ألاَّ تحرسها وتقدم المساعدة لها".
وأسس رجل الأعمال الإماراتي الراحل، مجموعة "ماجد الفطيم" القابضة العملاقة عام 1992، التي تمتلك وتدير 13 فندقا و26 مركزا تجاريا، أبرزها "مول الإمارات" في دبي، و"مول مصر" في القاهرة.
وتمتلك المجموعة كذلك رخصة حصرية لتشغيل هايبر ماركت الشركة الفرنسية (كارفور) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، كما تمتلك علامة دور السينما VOX، التي تدير أكثر من 58 دار عرض بأكثر من 500 شاشة.
وصنفت مجلة فوربس "ماجد الفطيم" في المرتبة الثالثة ضمن أثرياء العرب
لعام 2021، بثروة تقدر بـ3.6 مليار دولار، كما حل في المرتبة الأولى بين أثرياء الإمارات.
أما مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، فقد أوضح أن ثروة ماجد الفطيم بلغت أكثر من 6 مليارات دولار قبل وفاته، وتم حذف اسمه من المؤشر، والذي يرصد فقط ثروات الأحياء.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الشيخ محمد بن راشد لمعالجة قضية إرث تتعلق بعائلة الفطيم، ففي يونيو/حزيران من عام 2001 أعلنت مجموعة الفطيم أنها توصلت إلى اتفاق بنقل كامل ملكية المجموعة الى عبدالله الفطيم، بعد أن كانت مملوكة بالاشتراك بين عبد الله وابن عمه ماجد.
وجاء في الإعلان الرسمي آنذاك: "إننا شاكرون لمساندة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إلى هذا الاتفاق المهم"، إذ كان الشيخ محمد يتولّى حينها منصب ولي عهد دبي ووزير دفاع دولة الإمارات.