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وزيرة الداخلية الإسرائيلية توقع أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح
وزيرة الداخلية الإسرائيلية توقع أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح
وقّعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الاثنين، أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T12:00+0000
2022-02-14T12:00+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن شاكيد وقّعت على أمر يحظر سفر صلاح خارج إسرائيل، بعد توصية من مسؤولين أمنيين سعوا لمنع جهوده من استئناف نشاط الحركة.تم الإفراج عن صلاح من السجن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم الحركة التي يرأسها، والتي تم حظرها في عام 2015.والأسبوع الماضي، قال صلاح إن انضمام القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعد انحرافا عن المبادئ الأساسية التي اتفق عليها الجمهور العربي.وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، دخل الشيخ رائد صلاح المسجد الأقصى، وسط القدس المحتلة، بعد إبعاد قسري عنه لمدة 15 عاما.ويشكل صلاح صداعا في رأس السلطات الأمنية في إسرائيل، لما له من ثقل معتبر بين فلسطينيي الداخل الإسرائيلي، وقيادته للعديد من الفعاليات المناوئة للسياسات الإسرائيلية.وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قاد صلاح وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس الغربية تضامنًا مع التحركات المناهضة لمصادرة السلطات أراضي البدو في النقب.
https://arabic.sputniknews.com/20200210/محكمة-إسرائيلية-تقضي-بسجن-رئيس-الجناح-الشمالي-للحركة-الإسلامية-1044487068.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وزيرة الداخلية الإسرائيلية توقع أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح

12:00 GMT 14.02.2022
© Sputnik . Mahmoud Abu Aataعن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل
عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
© Sputnik . Mahmoud Abu Aata
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وقّعت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، اليوم الاثنين، أمرا بحظر سفر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني.
وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن شاكيد وقّعت على أمر يحظر سفر صلاح خارج إسرائيل، بعد توصية من مسؤولين أمنيين سعوا لمنع جهوده من استئناف نشاط الحركة.
تم الإفراج عن صلاح من السجن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمة التحريض على الإرهاب ودعم الحركة التي يرأسها، والتي تم حظرها في عام 2015.
والأسبوع الماضي، قال صلاح إن انضمام القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعد انحرافا عن المبادئ الأساسية التي اتفق عليها الجمهور العربي.
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2020
محكمة إسرائيلية تقضي بسجن رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية
10 فبراير 2020, 09:56 GMT
وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، دخل الشيخ رائد صلاح المسجد الأقصى، وسط القدس المحتلة، بعد إبعاد قسري عنه لمدة 15 عاما.
ويشكل صلاح صداعا في رأس السلطات الأمنية في إسرائيل، لما له من ثقل معتبر بين فلسطينيي الداخل الإسرائيلي، وقيادته للعديد من الفعاليات المناوئة للسياسات الإسرائيلية.
وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قاد صلاح وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس الغربية تضامنًا مع التحركات المناهضة لمصادرة السلطات أراضي البدو في النقب.
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