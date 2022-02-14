https://arabic.sputniknews.com/20220214/-شويغو-يصف-خلال-لقائه-مع-بوتين-اقتحام-غواصة-أجنبية-المياه-الروسية-بأنه-نشاط-غير-مبرر-وغير-مفهوم---1058546045.html
شويغو يصف خلال لقائه مع بوتين اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم
شويغو يصف خلال لقائه مع بوتين اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم
وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T13:44+0000
2022-02-14T13:44+0000
2022-02-14T13:45+0000
روسيا
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وقال شويغو، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم خلال التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية رصد غواصة أجنبية في المياه الروسية.وأضاف شويغو: "تم خلال إجراءات استغرقت ثلاث ساعات طرد الغواصة من المياه الروسية، حيث دخلت لمسافة كبيرة، أكثر من أربع كيلومترات...".وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن مثل هذا النشاط في الشرق غير مفهوم وغير مبرر على الإطلاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/تفاصيل-جديدة-تظهر-عن-حادث-الغواصة-الأمريكية-في-المياه-الإقليمية-الروسية-1058529612.html
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روسيا
شويغو يصف خلال لقائه مع بوتين اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم
13:44 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 13:45 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اقتحام غواصة أجنبية المياه الروسية بأنه نشاط غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق
وقال شويغو، اليوم الإثنين، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه تم خلال التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية رصد غواصة أجنبية في المياه الروسية.
وقال شويغو في تقريره للرئيس الروسي عن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية: "تم خلال أحد التدريبات في منطقة جزر الكوريل رصد غواصة، على الأرجح، تابعة للولايات المتحدة".
وأضاف شويغو: "تم خلال إجراءات استغرقت ثلاث ساعات طرد الغواصة من المياه الروسية، حيث دخلت لمسافة كبيرة، أكثر من أربع كيلومترات...".
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن مثل هذا النشاط في الشرق غير مفهوم وغير مبرر على الإطلاق.