عربي
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لم تبلغ موسكو بنية توجيه ضربة لزعيم "داعش" في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220214/تفاصيل-جديدة-تظهر-عن-حادث-الغواصة-الأمريكية-في-المياه-الإقليمية-الروسية-1058529612.html
تفاصيل جديدة تظهر عن حادث الغواصة الأمريكية في المياه الإقليمية الروسية
تفاصيل جديدة تظهر عن حادث الغواصة الأمريكية في المياه الإقليمية الروسية
استخدم بحارة الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" محطة "Polynom" المائية لتتبع الغواصة النووية الأمريكية من طراز فيرجينيا، وتم التعرف على الغواصة من خلال تتبع صوتي... 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T08:58+0000
2022-02-14T08:58+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/62/1042826212_99:0:1503:790_1920x0_80_0_0_c3602579fd7d20d298d9831aceba3cb9.jpg
خلال الحادثة في 12 فبراير/شباط، اقتربت غواصة نووية أمريكية من الساحل الروسي على مسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا، منتهكة بذلك حدود الدولة في منطقة جزر الكوريل.قد يكون الغرض من الغواصة هو التجسس على سفن أسطول المحيط الهادئ التي تجري التدريبات في المكان، بحسب ما ذكر موقع "rg" الروسي.وبعد اكتشاف الغواصة، قامت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بتفعيل منشآت الإنذار بالقصف العميق ومحطة السونار "بولينوم".ويشير الخبراء العسكريون إلى أن الغواصة كان من المفترض أن تسمع نشاط السفينة الروسية المضادة للغواصات، لكنها سمحت لها بالاقتراب ولم تهرب على الفور لتفاديها. وبعد اكتشافها، استخدمت الغواصة جهاز محاكاة الحركة للهروب من المياه الإقليمية الروسية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد غواصة أمريكية من طراز "فرجينيا"، قرب جزيرة يوروب، إحدى جزر أرخبيل كوريل في المحيط الهادئ.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.وقالت وزارة الدفاع إن "البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات في جميع مجالات مسؤولية الأساطيل. ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة لروسيا الاتحادية لعام 2022، في يناير وفبراير، تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.ويشارك في التدريبات نحو 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-الأمريكي-بشأن-قضية-الغواصة-لم-ننفذ-عمليات-في-المياه-الإقليمية-الروسية-1058474776.html
https://arabic.sputniknews.com/20220212/اكتشاف-غواصة-أمريكية-في-مياه-روسيا-الإقليمية-والرد-الفوري-عليها-1058463714.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104282/62/1042826212_274:0:1327:790_1920x0_80_0_0_d05028ed7d67c9f1cc21f39ff750e203.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

تفاصيل جديدة تظهر عن حادث الغواصة الأمريكية في المياه الإقليمية الروسية

08:58 GMT 14.02.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command / غواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command /
تابعنا عبرGoogle news
استخدم بحارة الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" محطة "Polynom" المائية لتتبع الغواصة النووية الأمريكية من طراز فيرجينيا، وتم التعرف على الغواصة من خلال تتبع صوتي مائي حديث.
خلال الحادثة في 12 فبراير/شباط، اقتربت غواصة نووية أمريكية من الساحل الروسي على مسافة تزيد عن 12 ميلًا بحريًا، منتهكة بذلك حدود الدولة في منطقة جزر الكوريل.
قد يكون الغرض من الغواصة هو التجسس على سفن أسطول المحيط الهادئ التي تجري التدريبات في المكان، بحسب ما ذكر موقع "rg" الروسي.
وبعد اكتشاف الغواصة، قامت الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بتفعيل منشآت الإنذار بالقصف العميق ومحطة السونار "بولينوم".
ويشير الخبراء العسكريون إلى أن الغواصة كان من المفترض أن تسمع نشاط السفينة الروسية المضادة للغواصات، لكنها سمحت لها بالاقتراب ولم تهرب على الفور لتفاديها. وبعد اكتشافها، استخدمت الغواصة جهاز محاكاة الحركة للهروب من المياه الإقليمية الروسية.
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
الجيش الأمريكي بشأن قضية الغواصة: لم ننفذ عمليات في المياه الإقليمية الروسية
12 فبراير, 22:14 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد غواصة أمريكية من طراز "فرجينيا"، قرب جزيرة يوروب، إحدى جزر أرخبيل كوريل في المحيط الهادئ.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الشهر الماضي، أن البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات الضخمة خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، في جميع المناطق الخاضعة لمسؤولية الأساطيل الروسية.
وقالت وزارة الدفاع إن "البحرية الروسية ستجري سلسلة من التدريبات في جميع مجالات مسؤولية الأساطيل. ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة لروسيا الاتحادية لعام 2022، في يناير وفبراير، تحت الإشراف العام للقائد العام للقوات البحرية الأميرال نيكولاي إيفمينوف.
ويشارك في التدريبات نحو 10 آلاف جندي، و140 سفينة حربية وسفن دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية.
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
اكتشاف غواصة أمريكية في مياه روسيا الإقليمية والرد الفوري عليها واستدعاء الملحق العسكري في موسكو
12 فبراير, 15:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала