https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-توصي-مواطنيها-بمغادرة-بيلاروسيا-فورا-1058566617.html

أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا

أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا

أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T03:20+0000

2022-02-15T03:20+0000

2022-02-15T03:20+0000

وزير الخارجية الأمريكي

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقالت السفارة، "لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة".وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط الحالي، تحت عنوان "عزيمة الاتحاد - 2022".وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

وزير الخارجية الأمريكي, أخبار بيلاروسيا اليوم