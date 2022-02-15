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https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-توصي-مواطنيها-بمغادرة-بيلاروسيا-فورا-1058566617.html
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا
أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا
أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T03:20+0000
2022-02-15T03:20+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت السفارة، "لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة".وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط الحالي، تحت عنوان "عزيمة الاتحاد - 2022".وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-واشنطن-تستعد-لسحب-جميع-دبلوماسييها-في-كييف-خلال-يوم-أو-يومين-1058522144.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار بيلاروسيا اليوم

أمريكا توصي مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا فورا

03:20 GMT 15.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أصدرت السفارة الأمريكية في بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، بيانًا حثت فيه المواطنين الأمريكيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور.
وقالت السفارة، "لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز. فضلا عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعياتها، وقيود الدخول ذات الصلة".
وأضافت لا تسافروا إلى بيلاروسيا وغادروا البلاد عبر الوسائل التجارية أو الخاصة على الفور.
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وتجري مناورات روسية – بيلاروسية مشتركة في الفترة من 10 إلى 20 فبراير/شباط الحالي، تحت عنوان "عزيمة الاتحاد - 2022".
وتخصص هذه المناورات للتدريب على إحباط وصد العدوان الخارجي، وكذلك على مكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.
هذا وصرح ممثلو روسيا وبيلاروسا مرارا وتكرارا بأن هذه المناورات تحمل طابعا دفاعيا ولا تهدد أحدا.
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