https://arabic.sputniknews.com/20220215/أنثى-الأسد-تفترس-عاملا-في-السعودية-1058659915.html
لبؤة تفترس عاملا في السعودية
لبؤة تفترس عاملا في السعودية
قالت تقارير إعلامية محلية إن لبؤة "أنثى أسد" افترست عاملا في إحدى الحدائق في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:09+0000
2022-02-15T15:09+0000
2022-02-15T15:09+0000
أسد
عامل
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وحسب بيان نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه سيطر على إحدى اللبؤات المفترسة التي كانت موجودة بشكل غير نظامي في أحد المتنزهات الخاصة بالعسيلان.وكانت جريدة عكاظ قد أكدت واقعة مصرع أحد العمال في إحدى حدائق مدينة بريدة على يد لبؤة هاجمته هجوما شرسا.وقال البيان: هناك "فريق من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة والتي تتضمن أسداً وذئباً، بالإضافه إلى عدد من الثديات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري".وأوضح أن "الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد على 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أسد, عامل
لبؤة تفترس عاملا في السعودية
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قالت تقارير إعلامية محلية إن لبؤة "أنثى أسد" افترست عاملا في إحدى الحدائق في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية.
وحسب بيان نشره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أنه سيطر على إحدى اللبؤات المفترسة
التي كانت موجودة بشكل غير نظامي في أحد المتنزهات الخاصة بالعسيلان.
وكانت جريدة عكاظ
قد أكدت واقعة مصرع أحد العمال في إحدى حدائق مدينة بريدة على يد لبؤة هاجمته هجوما شرسا.
وذكرت أن "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية باشر تحقيقا في الحادثه بالتعاون مع الجهات الأمنية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعد أن تلقى بلاغاً عن عرض مفترسات في أحد المنتزهات الخاصة بمدينة بريدة، بشكل غير نظامي".
وقال البيان: هناك "فريق من المتخصصين بالتعاون مع الجهات الأمنية
تمكن من السيطرة على الكائنات المفترسة والتي تتضمن أسداً وذئباً، بالإضافه إلى عدد من الثديات والطيور والزواحف، وتم تحييد خطرها ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري".
وأوضح أن "الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (بما في ذلك اقتناؤها وعرضها) يعد من المخالفات البيئية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لاتزيد على 10 سنوات وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو بإحدى العقوبتين".