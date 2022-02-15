أهداف مباراة الزمالك وسموحة (0-2) في الدوري المصري... فيديو
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshجمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية
ألحق فريق سموحة هزيمة مريرة بفريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-2، وذلك في المباراة التي أقيمت إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
سجل ثنائية سموحة اللاعب النيجيري صديق أوغولا في الدقيقة 65 والمغربي عبد الكبير الوادي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.
"صاروووخ لا يصد ولا يرد"— Kora Plus (@KoraPlusEG) February 15, 2022
صديق كالابا يهدي سموحة الهدف الأول في شباك الزمالك 💥⚽
تابعوا البث المباشر للمباراة من هنا https://t.co/aNiL0ebFgE pic.twitter.com/4Bys3KEeFb
جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى وعابها الملل وبطء التحضير في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني شهد محاولات مميزة من الفريقين وخرج سموحة فائزاً.
جوووووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) February 15, 2022
هدف سموحة الثاني عن طريق عبد الكبير الوادي ⚽️
تابعوا البث المباشر للمباراة من هنا 👈 https://t.co/kE9JYpugOd pic.twitter.com/JuSKE7NniP
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري المصري هذا الموسم.
ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 18 نقطة متقدماً للمركز الثالث في جدول الترتيب.
ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 18 نقطة متقدماً للمركز الثالث في جدول الترتيب.