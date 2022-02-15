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https://arabic.sputniknews.com/20220215/أهداف-مباراة-الزمالك-وسموحة-0-2-في-الدوري-المصري-فيديو-1058667512.html
أهداف مباراة الزمالك وسموحة (0-2) في الدوري المصري... فيديو
أهداف مباراة الزمالك وسموحة (0-2) في الدوري المصري... فيديو
ألحق فريق سموحة هزيمة مريرة بفريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-2، وذلك في المباراة التي أقيمت إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري على ملعب برج العرب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T18:10+0000
2022-02-15T18:10+0000
أهداف الزمالك اليوم
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سجل ثنائية سموحة اللاعب النيجيري صديق أوغولا في الدقيقة 65 والمغربي عبد الكبير الوادي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى وعابها الملل وبطء التحضير في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني شهد محاولات مميزة من الفريقين وخرج سموحة فائزاً.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري المصري هذا الموسم.ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 18 نقطة متقدماً للمركز الثالث في جدول الترتيب.
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أهداف الزمالك اليوم, أخبار الزمالك اليوم, الدوري المصري الممتاز, رياضة

أهداف مباراة الزمالك وسموحة (0-2) في الدوري المصري... فيديو

18:10 GMT 15.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalshجمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية
جمهور نادي الزمالك المصري في مبارة الزمالك مع نادي النجم الساحلي التونسي في بطولة الكونفدرالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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ألحق فريق سموحة هزيمة مريرة بفريق الزمالك، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 0-2، وذلك في المباراة التي أقيمت إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
سجل ثنائية سموحة اللاعب النيجيري صديق أوغولا في الدقيقة 65 والمغربي عبد الكبير الوادي من ضربة جزاء في الدقيقة 78.
جاءت المباراة في مجملها متوسطة المستوى وعابها الملل وبطء التحضير في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني شهد محاولات مميزة من الفريقين وخرج سموحة فائزاً.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الزمالك عند 19 نقطة في المركز الثاني بعدما تلقى الهزيمة الثانية في الدوري المصري هذا الموسم.

ورفع سموحة رصيده بقيادة مدربه أحمد سامي إلى 18 نقطة متقدماً للمركز الثالث في جدول الترتيب.
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