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الصدر يدعو للإسراع في تشكيل حكومة عراقية "بعيدة عن الكعكة"
الصدر يدعو للإسراع في تشكيل حكومة عراقية "بعيدة عن الكعكة"
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة". 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:37+0000
2022-02-15T16:38+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان نشره الصدر على حسابه بموقع تويتر: إن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان والجمهورية)".وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.دعا الصدر نواب البرلمان لتفعيل "دور البرلمان الإصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".ودعا الصدر البرلمان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة، وبحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة" وذلك في إشارة إلى نظام المحاصصة.وكان البرلمان العراقي قد أخفق الأسبوع الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
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أخبار العراق اليوم

الصدر يدعو للإسراع في تشكيل حكومة عراقية "بعيدة عن الكعكة"

16:37 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 16:38 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى الإسراع في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة".
جاء هذا في بيان نشره الصدر على حسابه بموقع تويتر: إن "عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان والجمهورية)".
وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم.
دعا الصدر نواب البرلمان لتفعيل "دور البرلمان الإصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة".
ودعا الصدر البرلمان إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة، وبحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة" وذلك في إشارة إلى نظام المحاصصة.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق الأسبوع الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية لها، نتيجة خلافات بشأن المرشحين وتشكيل الحكومة. ويجب انتخاب رئيس الجمهورية للمضي قدما في تشكيل الحكومة، وفقا لنصوص الدستور.
يذكر أن "الكتلة الصدرية" تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.
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