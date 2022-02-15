https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-يشبه-التغيرات-المناخية-بـ-فيروس-خطير-يهاجم-أمريكا-1058674710.html
بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تشبه "فيروس خطير" يهاجم الأمة الأمريكية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:53+0000
2022-02-15T21:53+0000
2022-02-15T21:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن التغيرات المناخية تشبه "الكود الأحمر"، في إشارة إلى فيروس خطير يهاجم أجهزة الحاسوب ويطلق عليه "كود ريد".واعتبر بايدن أن خطر التغيرات المناخية على الأمة الأمريكية يشبه الخطر الذي كان يمثله هذا الفيروس على أجهزة الحاسوب.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يجب إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة هذا الخطر.ولفت إلى أن إدارته اتخذت اليوم خطوات جديدة ستساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية التي ينتجها القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.وحذرت دراسة حكومية أمريكية، صدرت اليوم الثلاثاء، من أن التغيرات المناخية ستسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 30 سم قبالة سواحل البلاد بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في انتشار فيضانات مدمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تتوقع-ارتفاع-مستوى-سطح-البحر-وشيوع-الفيضانات-المدمرة-بحلول-عام-2050-1058674400.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
21:53 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تشبه "فيروس خطير" يهاجم الأمة الأمريكية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن التغيرات المناخية تشبه "الكود الأحمر"، في إشارة إلى فيروس خطير يهاجم أجهزة الحاسوب ويطلق عليه "كود ريد".
واعتبر بايدن أن خطر التغيرات المناخية
على الأمة الأمريكية يشبه الخطر الذي كان يمثله هذا الفيروس على أجهزة الحاسوب.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يجب إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة هذا الخطر.
ولفت إلى أن إدارته اتخذت اليوم خطوات جديدة ستساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية
التي ينتجها القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.
وحذرت دراسة حكومية أمريكية، صدرت اليوم الثلاثاء، من أن التغيرات المناخية ستسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 30 سم قبالة سواحل البلاد بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في انتشار فيضانات مدمرة
.