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بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تشبه "فيروس خطير" يهاجم الأمة الأمريكية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:53+0000
2022-02-15T21:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن التغيرات المناخية تشبه "الكود الأحمر"، في إشارة إلى فيروس خطير يهاجم أجهزة الحاسوب ويطلق عليه "كود ريد".واعتبر بايدن أن خطر التغيرات المناخية على الأمة الأمريكية يشبه الخطر الذي كان يمثله هذا الفيروس على أجهزة الحاسوب.وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يجب إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة هذا الخطر.ولفت إلى أن إدارته اتخذت اليوم خطوات جديدة ستساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية التي ينتجها القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.وحذرت دراسة حكومية أمريكية، صدرت اليوم الثلاثاء، من أن التغيرات المناخية ستسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 30 سم قبالة سواحل البلاد بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في انتشار فيضانات مدمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أمريكا-تتوقع-ارتفاع-مستوى-سطح-البحر-وشيوع-الفيضانات-المدمرة-بحلول-عام-2050-1058674400.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا

21:53 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 21:54 GMT 15.02.2022)
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / WHITE HOUSE
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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تأثيرات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تشبه "فيروس خطير" يهاجم الأمة الأمريكية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن التغيرات المناخية تشبه "الكود الأحمر"، في إشارة إلى فيروس خطير يهاجم أجهزة الحاسوب ويطلق عليه "كود ريد".
واعتبر بايدن أن خطر التغيرات المناخية على الأمة الأمريكية يشبه الخطر الذي كان يمثله هذا الفيروس على أجهزة الحاسوب.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يجب إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة هذا الخطر.
ولفت إلى أن إدارته اتخذت اليوم خطوات جديدة ستساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية التي ينتجها القطاع الصناعي في الولايات المتحدة.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
أمريكا تتوقع ارتفاع مستوى سطح البحر وشيوع الفيضانات المدمرة بحلول عام 2050
21:43 GMT
وحذرت دراسة حكومية أمريكية، صدرت اليوم الثلاثاء، من أن التغيرات المناخية ستسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 30 سم قبالة سواحل البلاد بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن ذلك سيتسبب في انتشار فيضانات مدمرة.
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