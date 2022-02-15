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https://arabic.sputniknews.com/20220215/برئاسة-الملك-سلمان-مجلس-الوزراء-السعودي-يدعم-أمريكا-بشأن-منع-إيران-من-امتلاك-السلاح-النووي-1058649866.html
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يدعم أمريكا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي
برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يدعم أمريكا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي
أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، عن دعم المملكة العربية السعودية لجهود أمريكا بشأن إيران. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:39+0000
2022-02-15T12:39+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأكد المجلس حسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم جهود أمريكا الرامية إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي.وأشار مجلس الوزراء إلى أن السعودية: ندعم جهود واشنطن في مواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران.وثمن مجلس الوزراء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم السعودية في الدفاع عن أرضيها وحماية مواطنيها.وتابع المجلس أن المملكة تسعى لتعزيز الجهود المشتركة مع أمريكا للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
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أخبار السعودية اليوم

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يدعم أمريكا بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي

12:39 GMT 15.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان، اليوم الثلاثاء، عن دعم المملكة العربية السعودية لجهود أمريكا بشأن إيران.
وأكد المجلس حسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم جهود أمريكا الرامية إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن السعودية: ندعم جهود واشنطن في مواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران.
وثمن مجلس الوزراء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم السعودية في الدفاع عن أرضيها وحماية مواطنيها.
وتابع المجلس أن المملكة تسعى لتعزيز الجهود المشتركة مع أمريكا للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
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